Евросоюз пока не может предложить Украине перспективу членства — посол ЕС

Киев, 13 ноября. Брюссель пока не может предложить украинской стороне перспективу членства в Евросоюзе. Об этом журналистам в понедельник рассказал руководитель представительства Европейского союза на Украине Юг Мингарелли.

«Сейчас у ЕС нет возможности предложить перспективу ни одной стране-партнеру. Возможно, через несколько лет, но сейчас – нет», — процитировало издание «Европейская правда» ответ дипломата на соответствующий вопрос.

Мингарелли также отметил тот факт, что партнеры Брюсселя знают о его неготовности к дискуссии.

Как ранее сообщало издание URA.RU, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Будапешт может потребовать пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в том случае, если Киев не изменит скандальный закон об образовании.