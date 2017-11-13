В Совфеде объяснили, почему власти США боятся канала RT

Вашингтон, 13 ноября. Требование министерства юстиции США к каналу RT Америка зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» говорит о том, что телеканал пользуются у американских зрителей популярностью, а американские власти опасаются этого. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Это, конечно, безобразие, они боятся российский телеканал, боятся других точек зрения, которые не совпадают с официальной позицией США», – заявил сенатор.

По мнению Джабарова, отказ американских властей предоставить каналу полноценные условия для работы говорит о том, что у RT Америка уже есть большая аудитория. Также сенатор напомнил о практике 50-х годов, когда противоборствующие страны глушили информационные источники друг друга

«Американская сказка о демократии превратилась в пшик», – добавил он.

Напомним, что Минюст США обязал телеканал RT зарегистрироваться в качестве «иностранного агента».