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Политика
В Совфеде объяснили, почему власти США боятся канала RT
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    В Совфеде объяснили, почему власти США боятся канала RT

    21:20  13 Ноября 2017
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    Власти США боятся канала RT из-за его популярности – Джабаров

    Вашингтон, 13 ноября. Требование министерства юстиции США к каналу RT Америка зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» говорит о том, что телеканал пользуются у американских зрителей популярностью, а американские власти опасаются этого. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

    «Это, конечно, безобразие, они боятся российский телеканал, боятся других точек зрения, которые не совпадают с официальной позицией США», – заявил сенатор.

    По мнению Джабарова, отказ американских властей предоставить каналу полноценные условия для работы говорит о том, что у RT Америка уже есть большая аудитория. Также сенатор напомнил о практике 50-х годов, когда противоборствующие страны глушили информационные источники друг друга

    «Американская сказка о демократии превратилась в пшик», – добавил он.

    Напомним, что Минюст США обязал телеканал RT зарегистрироваться в качестве «иностранного агента».

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #сша #rt #минюст #джабаров
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