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В Сирии ликвидирован один из лидеров группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»
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    В Сирии ликвидирован один из лидеров группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»

    21:13  13 Ноября 2017  /обновлено: 21:30  13 Ноября 2017
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    В Сирии ликвидирован один из лидеров группировки «Хайат ат-Тахрир аш-Шам»

    Дамаск, 13 ноября. На территории Сирийской Арабской Республики был ликвидирован один из командиров террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

    Как передает издание Al Masdar, инцидент произошел в северо-восточном районе провинции Хама. Согласно предварительным данным, правительственные войска Сирии, которым оказывают поддержку Воздушно-космические силы Российской Федерации, уничтожили командующего специальными подразделениями боевиков Абу Утмана Ашду.

    Напомним, «Тахрир аш-Шам» связана с запрещенной на территории Российской Федерации группировкой «Джебхат ан-Нусра»1.

    Ранее офицеры российского Центра по примирению сторон военного конфликта в Сирии проинформировали о том, что почти 50 бывших боевиков приняли решение сложить оружие. Кроме того, около 46 беженцев вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия
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