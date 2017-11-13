В Сирии ликвидирован один из лидеров группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»

Дамаск, 13 ноября. На территории Сирийской Арабской Республики был ликвидирован один из командиров террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

Как передает издание Al Masdar, инцидент произошел в северо-восточном районе провинции Хама. Согласно предварительным данным, правительственные войска Сирии, которым оказывают поддержку Воздушно-космические силы Российской Федерации, уничтожили командующего специальными подразделениями боевиков Абу Утмана Ашду.

Напомним, «Тахрир аш-Шам» связана с запрещенной на территории Российской Федерации группировкой «Джебхат ан-Нусра»1.

Ранее офицеры российского Центра по примирению сторон военного конфликта в Сирии проинформировали о том, что почти 50 бывших боевиков приняли решение сложить оружие. Кроме того, около 46 беженцев вернулись в свои дома в провинциях Алеппо и Хомс.

1 Организация запрещена на территории РФ.