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Редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов покидает свой пост
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    Редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов покидает свой пост

    21:06  13 Ноября 2017
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    Редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов покидает свой пост

    Москва, 13 ноября. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что покидает свой пост. Свое решение журналист объяснил необходимостью обновления руководящего состава издания.

    «Я уже 22 года редактор, это уже очень большой срок, на этих выборах, которые у нас состоят 17 ноября, я попросил моих коллег не выставлять мою кандидатуру.  У нас в редакции созрело потрясающее поколение избирателей, которые сделают замечательный выбор», — рассказал он ТАСС.

    Редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов покидает свой пост

    На место главреда «Новой газеты» будут претендовать три кандидата — основатель издания Сергей Кожеуров, журналист из отдела политики и экономики Кирилл Мартынов, а также шеф-редактор Алексей Полухин. Сам же Муратов, хоть и покинет пост редактора, останется в редакционном совете газеты и, вероятнее всего, возглавит его. Его новой обязанностью станет разработка стратегии «Новой газеты».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #увольнение #новая газета #муратов #редактор
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