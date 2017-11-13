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Политика
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Спорт
Глава Минспорта РФ рассказал о доступе посторонних людей к базе РУСАДА
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    Глава Минспорта РФ рассказал о доступе посторонних людей к базе РУСАДА

    21:03  13 Ноября 2017
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    Глава Минспорта РФ рассказал о доступе посторонних людей к базе РУСАДА

    Москва, 13 ноября. Доступ к базе данных Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до 2016 года имели посторонние лица. Об этом рассказал министр спорта России Павел Колобков.

    По его словам, бывшие сотрудники Московской антидопинговой лаборатории могли иметь возможность удаленного доступа к базе данных центра, что давало им возможность вносить любые корректировки в записи, не оставляя следов.

    «В 2016 году было обнаружено, что система открыта для входа для неустановленных людей. Сотрудники Соболевский и Мигачев уехали в США раньше Родченкова. Мигачев был разработчиком и администратором и этой системы и получал вознаграждение за ее администрирование», — приводит слова Колобкова RT.

    Как напомнил министр спорта РФ, Олег Мигачев стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Григорий Родченков в свою очередь, ранее являлся главы московской антидопинговой лаборатории. Он был уличен в уничтожении допинг-проб спортсменов; ему грозит до 10 лет тюрьмы.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #русада #колобков #база данных #доступ
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