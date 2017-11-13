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В Сирии собираются установить мемориальные доски погибшим российским военным
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    В Сирии собираются установить мемориальные доски погибшим российским военным

    21:10  13 Ноября 2017
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    В Сирии собираются установить мемориальные доски погибшим российским военным

    Москва, 13 октября. После завершения боевых действий в Сирии могут быть установлены мемориальные доски в память о погибших российских военнослужащих. Об этом журналистам рассказал глава сирийской группы дружбы с парламентом РФ Усама Мустафа.

    Сирийская сторона также попросила депутата Государственной думы Российской Федерации Дмитрия Саблина организовать встречу с семьями погибших военных.

    «Мы планируем на каждом месте, где погиб военнослужащий или российский офицер, установить мемориальную доску, как только завершим войну и отпразднуем победу в Сирии. А погибших во имя этой победы мы никогда не забудем», — отметил Усама Мустафа в интервью РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что власти Сирийской Арабской Республики заинтересованы в привлечении к восстановлению страны компаний из России.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия
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