Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи затянулись на 4 часа
Весь мир
Мадрид не нашел свидетельств «вмешательства России» в события в Каталонии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мадрид не нашел свидетельств «вмешательства России» в события в Каталонии

    20:49  13 Ноября 2017
    370

    Мадрид не нашел свидетельств «вмешательства России» в события в Каталонии

    Мадрид, 13 ноября. Мадрид сообщил Москве о подозрительном интернет-трафике из России, который мог иметь отношение к событиям в Каталонии. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

    Как заявил Дастис, испанские власти не располагают свидетельствам о причастности Кремля к данному трафику. Кроме того, по словам испанского МИД, подобная активность в соцсетях сама по себе не способна повлиять на общественное мнение в стране.

    «Мы не располагаем информацией, что российское правительство стоит за этим. Но мы знаем, откуда идет этот трафик, он связан с сетями, чьи точки распространения находятся в России, этой информацией мы поделились с российскими властями», – заявил Дастис, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

    По словам главы испанского МИД, 50% трафика шло с территории России, еще 30% - с территории Венесуэлы. С аналогичным заявлением выступила ранее министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль, добавив, что пока нет сведений о том, кто стоит за распространением данного трафика.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #каталония #испания #трафик #дастис
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        704
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        1907
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        900
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        1148