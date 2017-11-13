Мадрид не нашел свидетельств «вмешательства России» в события в Каталонии

Мадрид, 13 ноября. Мадрид сообщил Москве о подозрительном интернет-трафике из России, который мог иметь отношение к событиям в Каталонии. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Как заявил Дастис, испанские власти не располагают свидетельствам о причастности Кремля к данному трафику. Кроме того, по словам испанского МИД, подобная активность в соцсетях сама по себе не способна повлиять на общественное мнение в стране.

«Мы не располагаем информацией, что российское правительство стоит за этим. Но мы знаем, откуда идет этот трафик, он связан с сетями, чьи точки распространения находятся в России, этой информацией мы поделились с российскими властями», – заявил Дастис, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам главы испанского МИД, 50% трафика шло с территории России, еще 30% - с территории Венесуэлы. С аналогичным заявлением выступила ранее министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль, добавив, что пока нет сведений о том, кто стоит за распространением данного трафика.