Колобков объяснил, почему Россия не может признать доклад Макларена

Москва, 13 ноября. Россия не может признать доклад независимого эксперта Ричарда Макларена о допинговых нарушениях российских спортсменов, поскольку документ изобилует неточностями. Об этом в понедельник заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

«ВАДА поставило еще два условия, что связано с безоговорочным признанием доклада Макларена. С этим невозможно согласиться, поскольку в докладе достаточно много несоответствий», — рассказал он журналистам.

Тем не менее, российские чиновники намерены попытаться убедить членов наблюдательного совета ВАДА в том, что РУСАДА соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства. Колобков также подчеркнул, что Россия признает важность информации, которая была представлена в докладе, и уже приняла ряд мер по борьбе с допингом в большом спорте.

Напомним, что в 2015 году Всемирное антидопинговое агентство обвинило российских спортсменов в массовом применении допинга. В связи с этим Россия рискует быть отстраненной от Олимпийских игр в 2018 году.