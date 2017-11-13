Сирия сегодня: «эмир спецназа» нейтрализован в Хаме, САА конфисковала оружие со склада ИГИЛ в Акербате

Сирия, 13 ноября. Командир спецподразделения «Аль-Каиды»1 был ликвидирован сирийской армией на северо-востоке Хамы; САА возвращает стратегический холм во время наступления на восточную часть Хамы; правительственные силы нашли склад ИГИЛ1 с боеприпасами в Акербате. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

В Хаме нейтрализован «эмир спецназа»

Командующий спецслужбами «Аль-Каиды» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), связанный с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит из боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1), был нейтрализован сегодня Сирийской арабской армией (САА) в северо-восточной части провинции Хама, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Действующая в Сирии группировка «Тахрир аш-Шам» объявила о ликвидации своего «эмира спецназа» Абу-Усмана Ашдаа после интенсивных столкновений с военнослужащими армии Башара Асада недалеко от населенного пункта Сарха аль-Шамии на северо-востоке Хамы.

По данным военного источника, Абу-Усман Ашдаа был одним из самых важных командиров в «Тахрир аш-Шаме», поэтому его потеря будет ощущаться во всей террористической группы. Сирийская армия смогла продвинуть свои позиции в этой части провинции Хама в последнее время.

САА восстановила контроль над новыми территориями в Хаме

Новый прогресс был достигнут правительственными войсками в борьбе с радикальными исламистскими группировками в восточной части провинции Хама — военные освободили селение и стратегически важную высоту, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Во главе с бригадой «Щит Каламуна» и силами национальной обороны отрядам САА удалось восстановить контроль над высотой Тал Массар и населенным пунктом Рэбеа. Согласно источнику, восстановить контроль над территорией войскам Башара Асада удалось благодаря отступлению и бегству боевиков «Тахрир аш-Шама».

Склад с техникой и боеприпасами ИГ1 в Акербате

Прочесывая освобожденные территории восточной части провинции Хама, сирийские военные обнаружили хранилище взрывчатых веществ, принадлежавшее так называемому «Исламскому государству»1 (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

По данным сирийской организации «Аль-Ихбария», склад оружия находился в бывшем оплоте террористов — городе Акербат. Сирийская армия конфисковала большое количество минометных снарядов, оружия, боеприпасов и военной техники, которые были брошены ИГИЛ, когда террористы бежали из района.

1 Организация запрещена на территории РФ.