Журналистка «URA.RU» анонсировала громкие заявления о работе экс-генпрокурора России

Москва, 13 ноября. Журналистка агентства «URA.RU» Юлия Литвиненко, которая проходит обвиняемой по делу о клевете на бывшего генерального прокурора России Юрия Скуратова, пообещала сделать ряд громких заявлений на заседании суда 17 ноября.

Напомним, в ноябре 2016 года «URA.RU» опубликовало статью, в которой рассказывалось о том, что Скуратов якобы помог выиграть инициированный в отношении завода «Вентпром» арбитражный процесс.

По словам Литвиновой, у нее есть новая информация о деятельности бывшего прокурора.

«Но с меня, моего адвоката и шеф-редактора взята подписка о неразглашении, и мы не можем ее сообщить. Но в ходе процесса я готова заявить о новых фактах, хорошо иллюстрирующих технику работы Юрия Ильича», — подчеркнула она.

Ранее стало известно о том, что певец Александр Новиков пообещал судиться с Первым каналом из-за клеветы.