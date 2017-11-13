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Журналистка «URA.RU» анонсировала громкие заявления о работе экс-генпрокурора России
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    Журналистка «URA.RU» анонсировала громкие заявления о работе экс-генпрокурора России

    20:50  13 Ноября 2017
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    Журналистка «URA.RU» анонсировала громкие заявления о работе экс-генпрокурора России

    Москва, 13 ноября. Журналистка агентства «URA.RU» Юлия Литвиненко, которая проходит обвиняемой по делу о клевете на бывшего генерального прокурора России Юрия Скуратова, пообещала сделать ряд громких заявлений на заседании суда 17 ноября.

    Напомним, в ноябре 2016 года «URA.RU» опубликовало статью, в которой рассказывалось о том, что Скуратов якобы помог выиграть инициированный в отношении завода «Вентпром» арбитражный процесс.

    По словам Литвиновой, у нее есть новая информация о деятельности бывшего прокурора.

    «Но с меня, моего адвоката и шеф-редактора взята подписка о неразглашении, и мы не можем ее сообщить. Но в ходе процесса я готова заявить о новых фактах, хорошо иллюстрирующих технику работы Юрия Ильича», — подчеркнула она.

    Ранее стало известно о том, что певец Александр Новиков пообещал судиться с Первым каналом из-за клеветы.

    Автор: Алексей Громов
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    #скуратов
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