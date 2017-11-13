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Сирия: около 400 взрывоопасных предметов были уничтожены саперами РФ за сутки в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: около 400 взрывоопасных предметов были уничтожены саперами РФ за сутки в Дейр-эз-Зоре

    20:32  13 Ноября 2017
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    Сирия: около 400 взрывоопасных предметов были уничтожены саперами РФ за сутки в Дейр-эз-Зоре

    Дамаск, 13 ноября. За истекшие сутки в сирийском городе Дейр-эз-Зор российскими саперами были проверены 35 гектаров территории. Были обнаружены и уничтожены 378 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

    «Российскими саперами международного противоминного центра ВС РФ совместно с сирийскими специалистами в городе Дейр-эз-Зор за сутки проверено 35 гектаров территории города и прилегающих к нему районов, пять зданий, обнаружено и уничтожено 378 взрывоопасных предметов», – гласит сообщение Центра.

    Напомним, что ранее сообщалось об уничтожении сирийской военной авиацией нескольких десятков боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) около Абу-Кемаля.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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    #сирия #дейр-эз-зор #саперы
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