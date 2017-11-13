Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи затянулись на 4 часа
Общество
Поклонская пожаловалась на актера Панина в полицию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Поклонская пожаловалась на актера Панина в полицию

    20:22  13 Ноября 2017
    389

    Поклонская обвинила актера Панина в оскорблении чувств верующих

    Москва, 13 ноября. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская обратилась в полицию, обвинив актера Алексея Панина в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщил сам актер в своем Instagram.

    Как сообщается, поводом для заявления в полицию стала пародия на Николая II, снятая актером для показа в одном из выпусков шоу «Хайповости».

    Пародия на фильм «Матильда» была показана в одном из выпусков юмористического шоу «Хайповости». Сюжет скетча строится на том, что император, которого играет Панин, вынужден всячески избегать назойливого внимания со стороны балерины Кшесинской.

    Как пишет Life.ru, Панин уже обсудил ситуацию со своим участковым, который подтвердил актеру, что по факту обращения Поклонской проводится проверка.

    Напомним, что ранее сообщалось о том, что депутат Наталья Поклонская подала 43 жалобу в прокуратуру, обвиняя создателей фильма «Матильда» в оскорблении чувств верующих.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #поклонская #матильда #панин #оскорбление #пародия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        704
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        1907
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        900
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        1148