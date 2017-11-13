Поклонская пожаловалась на актера Панина в полицию

Москва, 13 ноября. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская обратилась в полицию, обвинив актера Алексея Панина в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщил сам актер в своем Instagram.

Как сообщается, поводом для заявления в полицию стала пародия на Николая II, снятая актером для показа в одном из выпусков шоу «Хайповости».

Пародия на фильм «Матильда» была показана в одном из выпусков юмористического шоу «Хайповости». Сюжет скетча строится на том, что император, которого играет Панин, вынужден всячески избегать назойливого внимания со стороны балерины Кшесинской.

Как пишет Life.ru, Панин уже обсудил ситуацию со своим участковым, который подтвердил актеру, что по факту обращения Поклонской проводится проверка.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что депутат Наталья Поклонская подала 43 жалобу в прокуратуру, обвиняя создателей фильма «Матильда» в оскорблении чувств верующих.