Сирия: свыше 40 боевиков сложили оружие и вернулись к мирной жизни

Хмеймим, 13 ноября. Не менее 47 бывших боевиков, которые воевали на севере Сирии и в Восточной Гуте, вернулись к мирной жизни. Об этом в понедельник сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Вернулись к мирной жизни 47 бывших членов вооруженных формирований, действовавших в северных районах Сирии и Восточной Гуте», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате работы центра по меньшей мере 46 беженцев вернулись в свои дома. В частности, 31 человек вернулся в Алеппо, 15 — в Хомс. Российские специалисты провели переговоры с администрацией Пальмиры (провинция Хомс), в ходе которых уточнили план совместной работы по возвращению беженцев в город.

Напомним, что ранее официальный Дамаск пригласил российские компании принять участие в восстановлении Сирии. Об этом журналистам заявил глава сирийской группы по связям с парламентом Российской Федерации Усама Мустафа.