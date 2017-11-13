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Сирия: свыше 40 боевиков сложили оружие и вернулись к мирной жизни
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    Сирия: свыше 40 боевиков сложили оружие и вернулись к мирной жизни

    20:20  13 Ноября 2017
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    Сирия: свыше 40 боевиков сложили оружие и вернулись к мирной жизни

    Хмеймим, 13 ноября. Не менее 47 бывших боевиков, которые воевали на севере Сирии и в Восточной Гуте, вернулись к мирной жизни. Об этом в понедельник сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

    «Вернулись к мирной жизни 47 бывших членов вооруженных формирований, действовавших в северных районах Сирии и Восточной Гуте», — говорится в сообщении.

    Сирия: свыше 40 боевиков сложили оружие и вернулись к мирной жизни

    Кроме того, в результате работы центра по меньшей мере 46 беженцев вернулись в свои дома. В частности, 31 человек вернулся в Алеппо, 15 — в Хомс. Российские специалисты провели переговоры с администрацией Пальмиры (провинция Хомс), в ходе которых уточнили план совместной работы по возвращению беженцев в город.

    Напомним, что ранее официальный Дамаск пригласил российские компании принять участие в восстановлении Сирии. Об этом журналистам заявил глава сирийской группы по связям с парламентом Российской Федерации Усама Мустафа.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #беженцы #сирия #алеппо #боевики #хомс #восточная гута
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