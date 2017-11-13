Еноты, змеи и носухи: животные помогают жителям Донецка преодолевать стресс

В условиях трехлетней войны каждый житель Донбасса со временем все же сдается и признает, что устал от этих тягот военных будней. Администрация Донецка старается отвлечь людей, насколько это возможно — с этой целью в столице ДНР был открыт контактный зоопарк, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Зоопарк открылся всего пару дней назад на третьем этаже в ТЦ Green Plaza, чтобы радовать детей и местных жителей. Сначала животных было немного, но увидев, что людям понравилась идея создания такого зоопарка, в горадминистрации приняли решение увеличить количество питомцев. Сейчас в контактном зоопарке находится около 30 животных, на которых можно не только посмотреть, но также зайти к каждому в вольер, покормить их и погладить.

«Чуть свет мы идем на работу и два часа выделяем на уборку и кормежку любимцев. С 11.00 часов к нам уже заходят люди, и в течение дня мы делаем для животных перерыв, чтобы убраться и чтобы они отдохнули. Если мы видим, что какое-то животное уже устало, мы вешаем на его клетку табличку, чтобы его не беспокоили, и следим, чтобы к нему никто больше не заходил», — рассказывает экскурсовод контактного зоопарка и организатор детских мероприятий Наталья.

Среди посетителей зоопарка сложно выделить какую-то одну категорию — и взрослым, и детям интересно поближе познакомиться с енотами-носухами, обычными енотиками, шелковыми курочками и другими экзотическими животными.

«Наш коллектив состоит в основном из ветеринаров. Попутно нас обучают, как ухаживать за конкретными видами животных. Наша профессия обязывает знать о подопечных все, делать им прививки, следить за их здоровьем. Но мы изучаем это не по принуждению, а потому что нам самим это интересно. Мы следим, чтобы животное не обижали, и чтобы оно не нанесло никому вред. В клетку без нас никто не заходит», — говорит Наталья.

У каждого зверька здесь своя интересная история. Например, в клетке с суррикатами сидит парочка — самец и самочка. Сначала самец содержался один, и сотрудники зоопарка очень переживали, когда привозили ему пару — уживутся ли? Но как только ее поместили в новый дом, зверьки не могли оторваться друг от друга: суррикаты начали обниматься, целоваться, купаться в песке. Теперь они спят в одной норке.

Другая, не менее интересная парочка — еноты Сева и Стелла. Примечательно, что большинство самок в этом зоопарке более проворные и наглые, чем их спутники. Например, Стелла постоянно отбирает у Севы еду - иногда коллективу в зоопарке приходится присматривать за тем, чтобы каждый съел свое.

Сами же сотрудники зоопарка за это короткое время уже успели привязаться к некоторым видам животных. Например, экскурсовод Наталья раньше жутко боялась змей, но Кассиор развеял ее страхи.