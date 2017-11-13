Дуров остался без штанов: основатель Telegram поразил Интернет «голым» фото

Нью-Йорк, 13 ноября. Основатель Telegram Павел Дуров весьма необычным образом анонсировал новое обновление для мессенджера, выложив свое фото в плавках.

«Это лукавая попытка отвлечь общественное мнение, пока Apple возится с рассмотрением новейшего обновления Telegram, которое я обещал на прошлой неделе. Надеюсь Apple понравится обновление (и это фото) и Telegram 4.5 выйдет завтра», — пишет он, комментируя фото.

Отметим, что Дуров без штанов моментально стал интернет-мемом и героем множества фотоколлажей, в которых пользователи сравнивают бизнесмена с призывником на медкомиссии и обыгрывают другие бытовые ситуации. Некоторые пользователи соцсетей не упустили возможности пошутить о взаимоотношениях Дурова и главы Apple Тима Кука, который является открытым гомосексуалистом.

Напомним, что в октябре Telegram полностью вышел на русском языке. Обновление было приурочено ко дню рождения Дурова.

A flashback from Bali to remind you guys about #PutinShirtlessChallenge I launched in August (remember: no photoshop, no pumping) and also a cunning attempt to distract the public while Apple is taking their time to review the newest Telegram update I promised last week. Hopefully Apple likes the update (and this picture) and Telegram 4.5 can go live tomorrow. A post shared by Pavel Durov (@durov) on Nov 13, 2017 at 4:23am PST