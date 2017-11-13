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Общество
Дуров остался без штанов: основатель Telegram поразил Интернет «голым» фото
Общество
Дуров остался без штанов: основатель Telegram поразил Интернет «голым» фото
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    Дуров остался без штанов: основатель Telegram поразил Интернет «голым» фото

    19:59  13 Ноября 2017
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    Дуров остался без штанов: основатель Telegram поразил Интернет «голым» фото

    Нью-Йорк, 13 ноября. Основатель Telegram Павел Дуров весьма необычным образом анонсировал новое обновление для мессенджера, выложив свое фото в плавках.

    «Это лукавая попытка отвлечь общественное мнение, пока Apple возится с рассмотрением новейшего обновления Telegram, которое я обещал на прошлой неделе. Надеюсь Apple понравится обновление (и это фото) и Telegram 4.5 выйдет завтра», — пишет он, комментируя фото.

    Дуров остался без штанов: основатель Telegram поразил Интернет «голым» фото

    Отметим, что Дуров без штанов моментально стал интернет-мемом и героем множества фотоколлажей, в которых пользователи сравнивают бизнесмена с призывником на медкомиссии и обыгрывают другие бытовые ситуации. Некоторые  пользователи соцсетей не упустили возможности пошутить о взаимоотношениях Дурова и главы Apple Тима Кука, который является открытым гомосексуалистом.

    Напомним, что в октябре Telegram полностью вышел на русском языке. Обновление было приурочено ко дню рождения Дурова.      

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #фото #дуров #telegram
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