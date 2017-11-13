Россияне ответили американскому журналисту, сравнившему Ивангород с Нарвой

Вашингтон, 13 ноября. Между российским Ивангородом и эстонской Нарвой существует «культурная пропасть». Об этом написал журналист The New York Times Эндрю Хиггинс.

Как передает RT, американец побывал в двух городах, которые разделяет река. Он отметил, что в эстонском городе лучше развита инфраструктура, а также более высокие зарплаты и пенсии у населения. Ивангород модернизируется значительно медленнее.

«Там — другой мир, Это видно и чувствуется сразу, как пересекаешь мост через реку, — дороги, бюрократия, менталитет», — заявил Хиггинсу экс-редактор «Нарвской газеты» Сергей Степанов.

Непосредственно местные жители напомнили о том, что Нарву и Ивангород сравнивать некорректно, так как последний является закрытым городом. Кроме того, они отличаются по численности населения.

«И чего они тогда с Нарвы каждый день к нам в Ивангород ходят на работу, если у них там так хорошо?» — задали вопрос жители Ивангорода.

«С августа 2014 Ивангород стал закрытым», — отметили комментаторы.

Другие пользователи соцсетей предложили сравнить Таллин с Москвой.

«Давайте сравним Таллин и Москву. Или Таллин и Питер», — подчеркнули они.

«Будто только в Ивангороде не ремонтируются дома. А эстонцам притихнуть бы вообще, живут за чужой счет, еще и выпендриваются», — написали юзеры.

«Я как-то был на границе Ивангорода и Нарвы. Правда, разница между городами чувствуется и не в пользу нашего. Но одно объединяет эти города: из обоих население уже который год переезжает в Питер», — заявили россияне.