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Политика
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Общество
Россияне ответили американскому журналисту, сравнившему Ивангород с Нарвой
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    Россияне ответили американскому журналисту, сравнившему Ивангород с Нарвой

    20:30  13 Ноября 2017
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    Россияне ответили американскому журналисту, сравнившему Ивангород с Нарвой

    Вашингтон, 13 ноября. Между российским Ивангородом и эстонской Нарвой существует «культурная пропасть». Об этом написал журналист The New York Times Эндрю Хиггинс.

    Как передает RT, американец побывал в двух городах, которые разделяет река. Он отметил, что в эстонском городе лучше развита инфраструктура, а также более высокие зарплаты и пенсии у населения. Ивангород модернизируется значительно медленнее.

    «Там — другой мир,  Это видно и чувствуется сразу, как пересекаешь мост через реку, — дороги, бюрократия, менталитет», — заявил Хиггинсу экс-редактор «Нарвской газеты» Сергей Степанов.

    Непосредственно местные жители напомнили о том, что Нарву и Ивангород сравнивать некорректно, так как последний является закрытым городом. Кроме того, они отличаются по численности населения.

    «И чего они тогда с Нарвы каждый день к нам в Ивангород ходят на работу, если у них там так хорошо?» — задали вопрос жители Ивангорода.

    «С августа 2014 Ивангород стал закрытым», — отметили комментаторы.

    Другие пользователи соцсетей предложили сравнить Таллин с Москвой.

    «Давайте сравним Таллин и Москву. Или Таллин и Питер», — подчеркнули они.

    «Будто только в Ивангороде не ремонтируются дома. А эстонцам притихнуть бы вообще, живут за чужой счет, еще и выпендриваются», — написали юзеры.

    Россияне ответили американскому журналисту, сравнившему Ивангород с Нарвой

    «Я как-то был на границе Ивангорода и Нарвы. Правда, разница между городами чувствуется и не в пользу нашего. Но одно объединяет эти города: из обоих население уже который год переезжает в Питер», — заявили россияне.

    «Можно сравнить дорогу в Шереметьево от Тверской в Москве с дорогой от какой-нибудь Пятой авеню до аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке и сказать, что США безнадежно отстали по качеству дорожного покрытия. Просто безнадежно. Можно сравнить московское метро с нью-йоркским и сказать, что США — это помойка», — резюмировали в социальных сетях.

    Россияне ответили американскому журналисту, сравнившему Ивангород с Нарвой

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #эстония #нарва #ивангород
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