Это большая потеря для страны: россияне вспоминают Михаила Задорнова. ФАН-ТВ

Его концерты проходили при полных залах, а выступления разбирали на цитаты. В юности он мечтал стать конструктором космических кораблей, а за свою жизнь успел обратиться к россиянам с новогодним поздравлением вместо Бориса Ельцина, подружиться с президентом и завоевать безграничную любовь жителей России и стран СНГ. Михаил Задорнов скончался на 69-м году жизни. Последнее время он боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, но оно, увы, оказалось сильнее. Вместе со всей страной мастера иронического и сатирического жанра, неповторимого писателя и артиста вспоминают москвичи и гости столицы.

«Очень много эмоций, когда слышишь эту фамилию, имя, – говорит Настя, – принес людям много радости, позитива. Его творчество изменило восприятие жизни, давало возможность смотреть на нее более позитивно, несмотря на проблемы».

Наталья восприняла уход Задорнова как личную трагедию.

« Мы были в шоковом состояние, когда узнали о кончине этого великого человека, честно говоря, до сих пор отойти не можем. Он был настолько актуален, на пульсе, так сказать, всех событий, что бы ни происходило, сразу можно было услышать его правильную, праведную и в то же время поучительную оценку. Можно было не только послушать его умные фразеологизмы, высказывания, но и научиться чему-то».

Анатолий в беседе с репортером ФАН-ТВ вспомнил наиболее яркие моменты из выступлений Задорнова.

«Он сатирик, каких мало. Вообще сатириков мало. Он довольно-таки известный сатирик. Говорил всегда о жизни, вот об этих вывесках, которые неправильно иногда написаны, с ошибками. Ты их видишь иногда, а он все замечал. А то напишут такое, что из женщины получилось вообще животное, иногда так написано, понимаете? Вот он это высмеивал».

«Я его помню со времен студенчества, на самом деле, часто его слушал», – признается Олег.

Степанида грустит по впечатлениям детства.

«В моей семье его любят, мой отец любит смотреть его выступления. Скорее всего, больше не будет таких вечеров, когда мы все вместе собирались, смотрели его выступления. Смешно было!»

«Это большая потеря для страны, для всех нас, – считает Елена. – Всегда очень полезно посмотреть на себя со стороны, особенно если делать это с иронией».

Вячеслав больше всего запомнил выступления сатирика на тему взаимоотношений россиян и американцев.

«Больше всего он про Америку, наверное, рассказывал. Какой-то вот стиль жизни у нас другой совсем, русский, можно сказать. Мы, наверное, более, так сказать, адекватные».

«Он, скорее, не американцев высмеивает в своих шутках, а больше показывает нашу лучшую сторону, именно российских жителей», – рассуждает Максим.

Антонина считает, что у выступлений Михаил Задорнова была исключительно созидательная миссия:

«Он мог посмеяться, но он не оскорблял и Америку, ни Россию. Он видел такие стороны, над которыми можно посмеяться и которые можно исправить. Просто надо любить родину свою, какая бы они ни была. С плохой стороны, хорошей стороны, ее надо любить. Я думаю так. Он сказал очень много об этом».

Вадим считает, что Задорнов пытался научить соотечественников с юмором относиться к жизни.

«Надо к серьезным вещам всегда относиться с юмором, тогда будет проще жить. Именно это, я думаю, он и хотел донести до нас».

«Очень много пошлости вокруг юмора на телевидении, он как-то к этому более серьезно, что ли… У него был смыл, у него была глубина. Жалко, конечно, очень хороший человек», – считает Марина.

Ирина неоднократно посещала концерты и творческие встречи с Михаилом Задорновым.

«У него был сверхсмысл, чтобы страна жила хорошо, и люди жили хорошо, счастливо. Не каждый человек может открыто говорить о происходящем в стране и обратиться, в общем-то, к людям высокопоставленным чиновникам нашего государства. Это мог только еще Райкин это сделать, и Задорнов».

Сергей вспоминает сатирика с чувством благодарности и уважения: