Сирия категорически против: почему арабское население может восстать на занятых курдами территориях

Курдские вооруженные формирования выразили свою готовность начать вооруженное противостояние с правительственными войсками, чтобы защитить «освобожденные» ими арабо-суннитские территории.

Информационное агентство Kurdistan 24 в одном из своих материалов сообщило об осведомленности курдов намерением официального Дамаска восстановить контроль над всей территорией страны. В тексте также приведена цитата участника курдских отрядов «Демократических сил Сирии» о том, что те «не откажутся ни от одного дюйма земли, освобожденной жертвами мучеников».

По мнению многих экспертов, подобная позиция курдских формирований, поддерживаемых Соединенными Штатами Америки, ведет к усилению этноконфессионального дисбаланса на севере Сирии, поскольку занимаемые SDF территории не являются курдскими, и местное население выступают против их присутствия и органов власти, создаваемых ими.

В частности, проводимая курдами перепись населения в провинции Хасака год назад вызвало возмущения местных арабов, которые считали, что таким образом их принуждают отказаться от гражданства Сирии в пользу Сирийского Курдистана и отделить провинцию от страны.

Кроме этого, параллельно с переписью, курды навязывали местному населению Хасаки свою программу обучения и закрывали арабские школы, как это сейчас происходит в недавно «освобожденной» курдскими отрядами «Демокартических сил Сирии» Ракке, что также вызывает возмущение арабских жителей.

В начале сентября этого года после начала военной операции международной коалиции «Буря Джазиры» в социальных сетях Facebook и Twitter стали появляться сообщения о том, что продвижение курдских вооруженных формирований по территории провинции Дейр-эз-Зор сопровождается серьезными потерями среди местного арабо-суннитского населения. В частности, источник в Twitter @jacksanders1965 сообщал о том, что «Отряды народной самообороны» (YPG) разрушают арабские деревни и проводят «этнической чистки».

Места проживания

Сирийский политолог и журналист Омар Бессам в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что до войны по переписи населения курдов в Сирии было в районе двух миллионов человек, что составляло 9 процентов населения:

«Кроме того, многие из них не имели сирийского гражданства. Сирийские власти в 80-е годы поддерживали боевиков «Рабочей партии Курдистана», которые действовали на территории Турции, в Сирии находились их военные базы и множество боевиков и членов их семей скрывалось от турецких войск на территории Сирии, не получая при этом гражданства. Но, фактически, постоянным местом их проживания была Сирийская Арабская Республика. Сколько именно их было, неизвестно, но по разным данным от трети до половины курдского населения Сирии».

Эксперт отметил, что курдское население размещено анклавно:

«Есть только три небольших анклава, где курды составляют этническое большинство, то есть более 50 процентов населения. Первый анклав — это район города Камышлы на востоке Сирии, где сходятся сирийская, турецкая и иракская границы. Второй анклав — район города Кобани, тоже на границе с Турцией. И третий анклав — это район Африн в провинции Алеппо. Там курды, действительно, составляют значительное большинство населения, но тоже далеко не везде».

По словам эксперта, курдов также много в районе Манбиджа, хотя там они подвергались этническим чисткам боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и в большинстве своем были вынуждены оттуда уйти на территорию Турции и дальше в Европу:

«В ходе гражданской войны произошли серьезные этнические изменения на севере Сирии. В частности, более полумиллиона курдов уехало с территории страны, как правило, в Европу. Боевики ИГИЛ1 (запрещено в РФ), захватившие, в частности, район Тель-Абьяда и Манбиджа подвергали курдов репрессиям, и те вынуждены были оттуда уйти. На территории провинций Дейр эз-Зор и Ракка курдского населения исторически не проживало вообще, за исключением единичных мигрантов. В столице провинции Хасака курдов — 20% населения».

Американская идея

Наш собеседник рассказал, что курды только до 2014-2015 года заявляли о своем желании создать автономию:

«Когда пришли американцы и стали поддерживать курдов, а потом сделали курдов своими главными союзниками, США фактически придумали курдам новую идею. Сейчас курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и курдская партия «Демократический Союз» являются лишь частью более крупных политических и военных движений. Это военная организация «Демократические силы Сирии» и политическая организация — «Меджлис1 демократической Сирии» («Совет демократической Сирии»). Они говорят о том, что они и есть будущее Сирии».

По словам эксперта, в этот меджлис входят и курды, и арабы, и другие этнические группы:

«Они говорят о том, что практика широкой федерализации, которую они устроили на севере Сирии, впоследствии будет перенесена на всю территорию страны и, таким образом, Сирия якобы станет федеральной и демократической. Но на самом деле, все, конечно, понимают, что власть и армию в этих структурах контролируют именно курды, поддерживаемые США».

Эксперт также отметил, что курды занимаются идеологической обработкой как в школах, так и в местных политических советах на подконтрольных им территориях:

«Они говорят о том, что их политический лидер Абдулла Оджалан, который сейчас сидит в турецкой тюрьме на пожизненном заключении, придумал всю эту систему, которую они сейчас воплощают в жизнь. Поэтому, захватывая некурдские территории, курды не хотят там строить Курдистан, а хотят свою практику федерализма перенести во вне за пределы своих территорий и в будущем — на всю Сирию. Причем эта идея была во многом сформулирована именно американцами, поскольку в 2014-м начинается сотрудничество курдов с США, а в 2015-м появляются все эти полиэтнические структуры. США делают ставку именно на курдов как на перспективную политическую силу для того, чтобы взять власть во всей Сирии».

Арабское население против

Но как подчеркнул эксперт, арабское население категорически против власти курдов:

«Курды приходят и начинают всех учить, как нужно строить власть. В частности, у курдов есть идея, что любые властные полномочия должны быть поделены между мужчиной и женщиной. Любую должность занимают одновременно мужчина и женщина. Для суннитов — это, мягко говоря, странно».

Однако курды приходят и навязывают им свое мнение:

«Курды также приходят и занимают все руководящие должности в местных советах. Арабам все это не нравится и в конце концов это может закончиться серьезным восстанием арабского суннитского населения против курдов, которые пришли и навязывают свои порядки».

Причем, по словам нашего собеседника, первые шаги в этом направлении уже сделаны:

«На подконтрольных курдам территориях появляются движения, которые раньше были связаны с «Сирийской свободной армией». Они пытаются вокруг себя организовать какое-то сопротивление курдским вооруженным формированиям. В целом, власти Сирии могут воспользоваться этим для того, чтобы вернуть под свой контроль территории севернее Евфрата».

1 Организация запрещена на территории РФ.