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Клинцевич сравнил отдельных представителей власти Украины с медузами
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    Клинцевич сравнил отдельных представителей власти Украины с медузами

    19:47  13 Ноября 2017
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    Клинцевич сравнил отдельных представителей власти Украины с медузами «без мозгов»

    Прибывшая в Киев международная и многонациональная инспекционная группа, планирующая посетить Донбасс, вопреки провокациям украинской стороны не поедет в Крым, уверен зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала, обсуждая заявление Минобороны Украины, российский сенатор сравнил некоторых украинских чиновников с жившими «без мозгов» медузами.

    Несколько дней назад Генштаб Украины заявил, что в незалежную приедет некая международная и многонациональная миссия.

    «13 ноября на Украину прибывает многонациональная инспекционная группа США. Цель визита — мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах нашего государства. Предполагается, что инспекционная группа посетит военные части и подразделения на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является свидетельством непризнания США аннексии полуострова РФ», — сказано в сообщении минобороны Украины. К слову, группа уже прибыла на территорию Украины.

    Не скрывая иронии, ведущий ток-шоу Артем Шейнин обратился к члену Совфеда Францу Клинцевичу, чтобы обсудить с ним, как именно представители «миссии» попадут на территорию Крыма?

    Как именно представители «миссии» попадут на территорию Крыма?

    «В миссию входят американцы, канадцы и датчане, думаю, что люди спокойные. Но наши соседи замешивают некую провокацию, потому что если миссия приезжает к границе с Крымом, то им для въезда на территорию РФ нужна виза, в отличие от территории Украины. Возникает интересный прецедент: пропускать или нет. Если да, то на каком основании, а если нет — тоже на каком основании?», — задается вопросом Шейнин.

    «Старший прапорщик или старший лейтенант, находясь на пограничном посту между территорией РФ и Украиной, пропустит согласно действующему законодательству: когда паспорт оформлен соответствующим образом и там есть виза, — комментирует Франц Клинцевич. — Не считайте американцев идиотами. Они прекрасно понимают, что там стоят наши пограничники, что это территория РФ, никто туда не поедет. Есть такой афоризм: «говорят, 650 лет медузы существуют без мозгов». У отдельных представителей власти Украины тоже есть шанс сохраниться длительное время: или у них мозгов нет, или они не понимают, о чем говорят».

    Говоря о возможной провокации со стороны Киева, сенатор не исключает, что «американцы в таких дешевых вещах участвовать не будут».

    Автор: Алиса Яковлева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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