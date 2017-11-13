Клинцевич сравнил отдельных представителей власти Украины с медузами

Прибывшая в Киев международная и многонациональная инспекционная группа, планирующая посетить Донбасс, вопреки провокациям украинской стороны не поедет в Крым, уверен зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала, обсуждая заявление Минобороны Украины, российский сенатор сравнил некоторых украинских чиновников с жившими «без мозгов» медузами.

Несколько дней назад Генштаб Украины заявил, что в незалежную приедет некая международная и многонациональная миссия.

«13 ноября на Украину прибывает многонациональная инспекционная группа США. Цель визита — мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах нашего государства. Предполагается, что инспекционная группа посетит военные части и подразделения на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является свидетельством непризнания США аннексии полуострова РФ», — сказано в сообщении минобороны Украины. К слову, группа уже прибыла на территорию Украины.

Не скрывая иронии, ведущий ток-шоу Артем Шейнин обратился к члену Совфеда Францу Клинцевичу, чтобы обсудить с ним, как именно представители «миссии» попадут на территорию Крыма?

«В миссию входят американцы, канадцы и датчане, думаю, что люди спокойные. Но наши соседи замешивают некую провокацию, потому что если миссия приезжает к границе с Крымом, то им для въезда на территорию РФ нужна виза, в отличие от территории Украины. Возникает интересный прецедент: пропускать или нет. Если да, то на каком основании, а если нет — тоже на каком основании?», — задается вопросом Шейнин.

«Старший прапорщик или старший лейтенант, находясь на пограничном посту между территорией РФ и Украиной, пропустит согласно действующему законодательству: когда паспорт оформлен соответствующим образом и там есть виза, — комментирует Франц Клинцевич. — Не считайте американцев идиотами. Они прекрасно понимают, что там стоят наши пограничники, что это территория РФ, никто туда не поедет. Есть такой афоризм: «говорят, 650 лет медузы существуют без мозгов». У отдельных представителей власти Украины тоже есть шанс сохраниться длительное время: или у них мозгов нет, или они не понимают, о чем говорят».

Говоря о возможной провокации со стороны Киева, сенатор не исключает, что «американцы в таких дешевых вещах участвовать не будут».