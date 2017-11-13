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Политика
«С чем и поздравляем»: RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США
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    «С чем и поздравляем»: RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США

    19:28  13 Ноября 2017
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    «С чем и поздравляем»: RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США

    Москва, 13 ноября. Руководство российского телеканала RT приняло решение зарегистрироваться иностранным агентом в США, поскольку в противном случае ему грозило бы уголовное дело. Об этом в понедельник заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию.

    «Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит», — цитирует ее RT.

    «С чем и поздравляем»: RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США

    Напомним, что ранее министерство юстиции США потребовало, чтобы телеканал RT зарегистрировался в качестве иностранного агента не позднее 13 ноября. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия Вашингтона, обвинив американских чиновников в покушении на свободу слова, а спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету подготовить ответные меры.

    Телеканал RT уже не в первый раз подвергается разным санкциям со стороны США. Американская компания Twitter даже запретила рекламу на официальном аккаунте телеканала, поскольку власти США подозревают RT во вмешательстве в президентские выборы.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #иностранный агент #rt #симоньян #регистрация
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