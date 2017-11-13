«С чем и поздравляем»: RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в США

Москва, 13 ноября. Руководство российского телеканала RT приняло решение зарегистрироваться иностранным агентом в США, поскольку в противном случае ему грозило бы уголовное дело. Об этом в понедельник заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию.

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит», — цитирует ее RT.

Напомним, что ранее министерство юстиции США потребовало, чтобы телеканал RT зарегистрировался в качестве иностранного агента не позднее 13 ноября. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия Вашингтона, обвинив американских чиновников в покушении на свободу слова, а спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету подготовить ответные меры.

Телеканал RT уже не в первый раз подвергается разным санкциям со стороны США. Американская компания Twitter даже запретила рекламу на официальном аккаунте телеканала, поскольку власти США подозревают RT во вмешательстве в президентские выборы.