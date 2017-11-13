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Дамаск пригласил компании России принять участие в восстановлении Сирии
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    Дамаск пригласил компании России принять участие в восстановлении Сирии

    19:47  13 Ноября 2017
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    Дамаск пригласил компании России принять участие в восстановлении Сирии

    Москва, 13 ноября. Дамаск приглашает российские компании принять участие в восстановлении Сирии. Об этом журналистам заявил глава сирийской группы по связям с парламентом Российской Федерации Усама Мустафа, который встретился с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.

    Как отметил политик, сейчас делегация САР находится в Сургуте.

    «Мы провели встречи с руководителями большинства крупных компаний в области энергетики, нефти и газа, и мы им предложили работать на территории Сирии и в рамках восстановления страны после побед, достигнутых армиями, мы приглашаем все российские компании к совместному восстановлению», — цитирует его слова РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирийской Арабкой Республике передали 1,5 тонны гумпомощи жителям провинции Эль-Кунейтра.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия
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