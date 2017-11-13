Россия и Белоруссия «лоб в лоб» соприкасаются с активизацией НАТО — Лукашенко

Минск, 13 ноября. Российская и белорусская стороны сталкиваются с активизацией деятельности Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, который провел переговоры с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

«То, что происходит на границах с Беларусью, — это зеркальное отражение границы с Калининградом. Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО», — объяснил белорусский лидер.

Как подчеркнул Лукашенко, Москва всегда может рассчитывать на то, что Минск подставит ей плечо в трудную минуту.

«Надеюсь, мы будем и дальше развивать наши отношения именно в том ключе, что мы люди не чужие, у нас единое отечество», — отметил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин ратифицировал договор с Белоруссией, посвященный созданию единой системы противовоздушной обороны.