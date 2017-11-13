Эксперт рассказал, какие возможности дает искусственный интеллект истребителям Су-35

Боевой искусственный интеллект (ИИ) уже присутствует в новейшем российском истребителе Су-35. Его вычислительный блок самостоятельно выбирает первоочередные цели, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Это первые шаги на пути к созданию истребителя шестого поколения, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

По информации главы «Ростеха», современный российский истребитель способен одновременно производить захват до шести целей, анализировать их и предлагать вооружения для уничтожения.

«Это даже не пилот делает, это все делает искусственный интеллект», — подчеркнул Чемезов.

«Пока это примитивные компоненты, но они значительно облегчают жизнь пилотам, которым приходится во время воздушного боя выбирать наиболее приоритетные цели, следить за показанием всех приборов и проводить анализ окружающей обстановки. Сделать это очень непросто, а такая система снимает с пилота нагрузку», — поясняет ситуацию Красноперов.

Собеседник ФАН предполагает, что с развитием российских информационных систем, роль ИИ в управлении авиационными комплексами будет только возрастать, и уже в недалеком будущем ВКС, вероятно, полностью избавятся от человека в кабине пилота.

«Обратите внимание, с каждым новым поколением истребителей возрастает их скорость и маневренность. При этом значительно возрастают физические нагрузки на летчиков. Как мне кажется, следующее поколение ударных истребителей будет беспилотным, потому что человек становится действительно слабым звеном. Так что те технологии, которые сейчас отрабатываются на Су-35, будут использованы при производстве самолета шестого поколения», — продолжает эксперт.

В настоящее время российские и американские военные слабо себе представляют, какими характеристиками должны обладать боевые самолеты шестого поколения. Однако есть некоторые наработки, среди которых: высокий уровень скрытности, высокая эффективность во всех режимах полета, возможность изменения формы, чувствительные датчики, гиперзвуковая скорость, сверхманевренность и многофункциональность. И все это может быть обеспечено при активном использовании искусственного интеллекта, который будет подчинятся человеку.

Напомним, Су-35 — истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. О том, что в России начались разработки самолета шестого поколения, стало известно в августе 2013 года. В июле 2016 года сотрудники Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили — предприятие рассчитывает, что первый российский образец боевого самолета шестого поколения будет создан примерно во второй половине 2020-х годов. В США истребителями следующего поколения занимаются компании Boeing и Lockheed Martin. Ожидается, что в 2030-х годах эти машины придут на смену самолетам F-22 Raptor и F-35.