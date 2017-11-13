Киев потребовал у New York Times вернуть Крым на Украину

Киев, 13 ноября. Министерство иностранных дел Украины обратится к редакции американского издания The New York Times с требованием исправить опубликованную карту, на которой Крым обозначен спорной территорией. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД Марьяна Беца.

«Крым не является «спорной» территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен — РФ. Обратимся к The New York Times. Ошибки должны быть исправлены», — пишет она в Twitter.

В интервью украинским СМИ Беца пояснила, что Киев весьма обеспокоен участившимися случаями публикаций карт, на которых Крым не является украинской территорией. Она напомнила, что еще в 2015 году Киев запустил проект «Крым на карте мира», который нацелен на предотвращение подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что газета The New York Times опубликовала в материале про Керченский мост карту, на которой Крым обозначен как спорная территория. Кроме того, полуостров имел весьма четкую границу с Украиной.