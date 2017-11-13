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Киев потребовал у New York Times вернуть Крым на Украину
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    Киев потребовал у New York Times вернуть Крым на Украину

    19:09  13 Ноября 2017
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    Киев потребовал у New York Times вернуть Крым на Украину

    Киев, 13 ноября. Министерство иностранных дел Украины обратится к редакции американского издания The New York Times с требованием исправить опубликованную карту, на которой Крым обозначен спорной территорией. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД Марьяна Беца.

    «Крым не является «спорной» территорией. Это временно оккупированная территория Украины. Оккупант известен — РФ. Обратимся к The New York Times. Ошибки должны быть исправлены», — пишет она в Twitter.

    Киев потребовал у New York Times вернуть Крым на Украину

    В интервью украинским СМИ Беца пояснила, что Киев весьма обеспокоен участившимися случаями публикаций карт, на которых Крым не является украинской территорией. Она напомнила, что еще в 2015 году Киев запустил проект «Крым на карте мира», который нацелен на предотвращение подобных инцидентов.

    Ранее сообщалось, что газета The New York Times опубликовала в материале про Керченский мост карту, на которой Крым обозначен как спорная территория. Кроме того, полуостров имел весьма четкую границу с Украиной.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #украина #крым #the new york times
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