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Премьер Венгрии поставил точку в дискуссии об украинском законе образовании
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    Премьер Венгрии поставил точку в дискуссии об украинском законе образовании

    18:58  13 Ноября 2017
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    Премьер Венгрии поставил точку в дискуссии об украинском законе образовании

    Будапешт, 13 ноября. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил точку в дискуссии о законе об образовании, принятом на Украине, заявив, что уровень прав национальных меньшинств, проживающих в стране, «никогда не может быть снижен».

    Решение Венецианской комиссии относительно украинского закона об образовании в пользу Киева не снимает претензий Венгрии, заявил Орбан. Он подчеркнул, что «явная дискриминация» Украиной венгров является «тяжелой и печальной» ситуацией.

    Премьер Венгрии заявил, что Будапешт не будет в очередной раз начинать «бесполезную и философски неоднозначную дискуссию» о мировых стандартах защиты прав национальных меньшинств. В данном случае Будапешт опирается на позицию Евросоюза.

    «Этот уровень можно поднимать, но он никогда не может быть снижен. И неоспоримым фактом является то, что новый закон Украины «Об образовании» представляет собой уменьшение такого уровня в сравнении с предыдущей ситуацией», – подчеркнул Орбан.

    Он добавил, что заявления Украины о следовании международным стандартам его «не волнуют», сообщает «Европейская правда».

    Напомним, украинский закон об образовании определяет основным языком обучения в школах и других учебных учреждениях украинский. Венгрия и Румыния заявили, что намерены единым фронтом выступить против Украины для защиты прав национальных меньшинств и отмены принятого в стране закона.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #украина #венгрия #законобобразовании
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