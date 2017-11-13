А кто США такие: в Совфеде высмеяли намерения Америки проверить выполнение Россией «Минска-2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, комментируя публикацию The Wall Street Journal, задался вопросом о наличии у США полномочий проверять, выполняет ли Россия как гарант минские соглашения наряду с Германией и Францией. В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали возможность ввода миротворческих сил в Донбасс.

Журнал The Wall Street Journal опубликовал статью «США ищут одобрения у России миротворческой миссии на востоке Украины». В публикации от 9 октября было написано: «По словам западных представителей, США намерены проверить готовность Москвы к прекращению военного конфликта, добиваясь того, чтобы Россия дала согласие на размещение миротворцев на юго-востоке Украины. Американское предложение стало ответом на российскую инициативу о размещении миротворческой миссии. Западные страны сомневаются в том, что РФ будет выполнять обязательства, в соответствии с которыми она должна вывести все войска и боевую технику с Украины и дать возможность Киеву восстановить свой контроль на востоке».

Речь идет о 20 тысячах миротворцев. США не в первый раз утверждают, что войска России якобы размещены на востоке Украины. Эксперты в прямом эфире пытались разобраться, что за игру ведут США и чьими устами говорит WSJ.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Игоря Морозова, сообщение WSJ направлено на то, чтобы отвести внимание от выполнения Украиной минских соглашений.

«Совершенно понятно, что официальный Киев не в состоянии выполнить ни одного пункта, потому что политическая элита этого не хочет, а неспособный президент не может уговорить свою элиту выполнить «Минск-2», чтобы прекратить войну и не говорить ни о каких миротворцах, — говорит Морозов. — То, что мы читаем у WSJ, это некая игра. США намерены проверить. А кто США такие, чтобы им давать полномочия проверить, выполняет ли Россия минские соглашения как гарант вместе с Францией и Германией, или нет. Потом говорится о том, что западные страны сомневаются… Да вы можете сомневаться в чем угодно. Сомневайтесь в том, что прошло уже более двух лет, а Украина не выполнила почти ни одного пункта минских соглашений».

Член Совфеда считает, что любое послание американской прессы, любые ее характеристики — это пробив готовности России.