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О предстоящем визите лидера Судана в Россию: ситуация в регионе требует поддержки
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    О предстоящем визите лидера Судана в Россию: ситуация в регионе требует поддержки

    18:59  13 Ноября 2017
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    О предстоящем визите лидера Судана в Россию: ситуация в регионе требует поддержки

    Лидер Судана Омар аль-Башир прибывает в Россию в рамках официального визита для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, затрагивающее ряд стратегически важных сфер.

    Как сообщил глава МИД Судана Ибрагим Гандур, визит состоится в двадцатых числах ноября.

    Эксперты отмечают, что Судан в числе прочих стран региона является мишенью для боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), бегущих из Сирии под ударами САА и союзников. Эта передислокация создает угрозу для Судана и региона в целом.

    Напомним, в начале октября Соединенные Штаты сняли большую часть санкций с Судана, однако при этом американский Госдепартамент не стал исключать его из списка стран, поддерживающих терроризм, в которых также числятся Сирия и Иран. Судан, как и Сирия, имеет выгодное стратегическое положение с выходом в Красное море, богата полезными ископаемыми. Вместе с тем, африканское государство имеет довольно слабую армию, многолетние внутренние конфликты, и, судя по всему, теперь попало в поле геополитических интересов США.  

    О предстоящем визите лидера Судана в Россию: ситуация в регионе требует поддержки

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что проблема терроризма для Судана — далеко не новая проблема, и крупные теракты уже были на территории Судана:

    «Здесь есть риск развития террористических организаций, есть достаточно высокая степень вероятности того, что после уничтожения базы террористов в Сирии и Ираке, террористические структуры будут перенесены в другие страны. В том числе и Судан. Нужно иметь в виду, что рядом с Суданом по другую сторону залива находится страна, где в настоящий момент ведется широкомасштабная гражданская война —Йемен. К югу от Судана находится крайне нестабильная территория, ранее входившая в его состав, — это Южный Судан. Там и в настоящий момент идут военные действия, то есть, по сути, тоже идет гражданская война. Нужно также помнить о наличии Дарфура. Это также очень опасный в плане сепаратизма и терроризма район Судана».

    Но не только это создает благоприятные условия для развития терроризма в Судане:

    «Нужно сказать и о наличии привлекательных для террористов целей в виде месторождений полезных ископаемых, а также в виде благоприятного геостратегического положения, то есть выхода к Красному морю, которое является одной из главных экономических артерий мира. Это все вместе взятое приводит к тому, что Судан, с одной стороны, является потенциальной жертвой терроризма, а, с другой стороны, его территории чрезвычайно интересны для других стран, интересны и с точки зрения добычи ископаемых, и с точки зрения развития бизнес-проектов».

    О предстоящем визите лидера Судана в Россию: ситуация в регионе требует поддержки

    Как отметил эксперт, в условиях, которые существуют сейчас, вероятность втягивания Судана в воронку нестабильности повышается:

    «Вероятность деструктивных действий со стороны Соединенных Штатов в плане дестабилизации ситуации в Судане представляется крайне высокой в силу разных причин. Прежде всего, в силу того, что та политика, которую проводят США на Ближнем Востоке, — это политика создания управляемого хаоса для извлечения политических и экономических дивидендов. К этому надо добавить возросшее соперничество с Россией и стремление не допустить дальнейшего роста авторитета и влияния России».

    Как объяснил наш собеседник, в настоящий момент, в условиях успехов российских Вооруженных сил в Сирии, роль России как фактора стабильности в регионе Ближнего Востока и Африки резко усилилась:

    «На сегодняшний день именно Россия является той силой, которая способна не просто стабилизировать ситуацию, привести к миру и порядку, но и обеспечить независимость и политическое и экономическое развитие данной территории. Не случайно, в последние месяцы резко интенсифицировались политические контакты российского руководства практически со всеми странами Ближнего Востока, есть потребность в такой стабилизирующей силе для ближневосточных держав и эту потребность может реализовать в настоящий момент только Россия».

    При этом, даже если будет снято эмбарго на поставки оружия в Судан, совершенно необязательно, что Россия начнет такие поставки.

    О предстоящем визите лидера Судана в Россию: ситуация в регионе требует поддержки

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству, что оружие, которое экспортируют участники глобального рынка, не должно попадать в руки террористов в других горячих точках планеты.

    Владимир Путин отметил, что Россия, продавая продукцию военного назначения за рубеж, следит за тем, как используют ее покупатели и строго соблюдает международное право. В отличие от некоторых других государств, подчеркнул российский лидер, у России в приоритете обеспечение региональной и глобальной безопасности.

    В целом, по словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ, визит руководителя Судана к президенту Российской Федерации в этой связи выглядит вполне логично:

    «Для Судана чрезвычайно важно найти такую точку опору, державу, которая сможет выступить гарантом стабильности на территории страны. Именно такую роль в принципе способна выполнять Россия, которая не только ведет борьбу с международным терроризмом, но и  проводит достаточно активные политические действия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке».

    Эксперт ждет от этого визита продолжения развития тех тенденций, которые характерны для российской внешней политики на Ближнем Востоке:

    «То есть постепенного формирования зоны стабильности, вовлечения в нее максимального количества стран и продолжения борьбы с международным терроризмом в разных точках земного шара».

    О предстоящем визите лидера Судана в Россию: ситуация в регионе требует поддержки

    Заметим, ранее в регионе шесть лет успешно работала «Российская авиационная группа Миссии ООН в Судане/Южном Судане (РАГ МООНС/МООНЮС)». Дислоцировалась группа в аэропорту населенного пункта Джуба в Южном Судане с апреля 2006 года по март 2012 года. В состав группы входило 4–8 вертолетов. Мандат Миссии ООН в Судане завершился 9 июля 2011 года, и вертолетная группа возвратилась на родину.

    Миссия занималась оказанием сторонам политической поддержки, контролировала и обеспечивала безопасность, а также предлагала помощь в различных областях, в том числе в управлении, восстановлении и развитии.

    Всего в двух суданских миротворческих миссиях побывало около 150 российских военных наблюдателей, офицеров штаба и офицеров связи. Местные власти отмечают большой вклад российских военных специалистов в установление мира в регионе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сша #судан #аль-башир
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