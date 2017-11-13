Украинский политтехнолог раскрыл тайну косы Тимошенко

Киев, 13 ноября. Любовь лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко к косам, которая стала ее визитной карточкой, объясняется вполне политическими причинами. Об этом в понедельник заявил украинский политтехнолог Алексей Ситников.

По его словам, Тимошенко обладала слишком яркой и сексуальной внешностью, что негативно сказывалось на рейтинге. Кроме того, ее не воспринимали как украинку. Тогда было принято решение изменить имидж Тимошенко на более славянский и консервативный.

«Избиратели не принимали красивую, очень сексуальную, очень энергичную и яркую женщину. На лоб нужно было поставить штамп, что украинка, и нужно было снижать сексуальность», — рассказал Ситников украинским СМИ.

Отметим, что после освобождения из тюрьмы Тимошенко вновь изменила свой имидж и стала ходить с распущенными волосами.