Сирия: генерала САА в отставке дал интервью корреспонденту ФАН о боях в Алеппо

Специальный корреспондент ФАН в Сирии взял интервью у генерала сирийской армии в отставке Мухаммада Аббаса Мухаммада, военного эксперта, бывшего заместителя руководителя высшей военной академии о том, как проходили бои за Алеппо в 2015-2016 годах:

«Алеппо — это северная, индустриальная и экономическая столица Сирии. Алеппо — древний город, ему десятки тысяч лет, и он имеет большую культурную историю. В Алеппо живут сирийские граждане, среди которых много специалистов, экономистов и предпринимателей. И поэтому с самого начала Алеппо был главной целью в рамках Севрского договора 1920 года, когда был создан план по его захвату. Также Алеппо всегда входил в османские империалистические планы».

Наш собеседник отметил, что этот город имеет географическую и демографическую важность:

«Там проживают граждане, исповедующие разных религий и конфессий. И все мусульманские и христианские представители сирийского общества живут нормальной жизнью. Боевики вооруженных группировок с самого начала конфликта стали обстреливать Алеппо и пытаться его захватить. Они атаковали его с северного и северо-восточного фронтов, после чего заняли большую часть города. Боевики стали там грабить, терроризировать и убивать мирных жителей. Много оборудования с заводов, расположенных в районе Шейх-Наджар, было отправлено в Турцию. Они обокрали все заводы, а то, что они не смогли украсть, то они уничтожили».

По словам эксперта, Алеппо, как развитый индустриальный город, угрожал турецкой промышленности:

«Поэтому вооруженные группировки решили ограбить и уничтожить его в рамках турецкой экономической войны против Сирии. Боевики окружили Алеппо и захватили большую его часть, кроме районов Сулеймания, Аль-Сабиль, шоссе Ан-Ниль и Аль-Рамуссе, которые оказывали ожесточённое сопротивление боевикам и террористам. Вооруженные группировки стремились захватить весь город, но сирийская армия смогла открыть шоссе Ханассер – Итрия – Алеппо и прорвать осаду».

Однако боевики все равно предприняли много попыток, чтобы занять город:

«Секрет сопротивления Алеппо заключается в том, что жители города были против вооруженной оппозиции и поддерживали сирийскую армию, всячески помогая ей, создавая отряды самообороны для ее поддержки. И, конечно, многие солдаты САА, защищавшие Алеппо, сами были из этого города и поэтому ожесточённо вели бои за него».

Как рассказал наш собеседник, вооруженные группировки при поддержке Турции прорвали линию обороны САА в районе Аль-Рамуссе и Института артиллерии:

«Но тут важную роль сыграла Россия и ее поддержка в виде авиаударов ВКС РФ по боевикам, а также консультации российских военных советников командования сирийской армии, что помогло сорвать попытки боевиков взять Алеппо. Затем с освобождения от боевиков района Аль-Рамуссе начались большие успехи правительственных войск, после чего сирийская армия окружила боевиков в восточных и северо-восточных районах Алеппо. И все это было сделано при существенной поддержке ВКС РФ, российской военной разведки и гуманитарной помощи, которую Россия доставляла для сирийской армии и сирийского народа. Сирийская армия смогла освободить восточные районы города Алеппо, и это был ключевой перелом в ходе борьбы против террористических и вооруженных группировок в Сирии».

Как считает Мухаммад Аббас Мухаммад, США используют вооруженные группировки для свержения режимов:

«В конгрессе Соединенные Штаты заявляли, что они хотят свергнуть сирийское правительство. Вашингтон стремится свергнуть законные власти Сирии, России, Китая и во всех странах, которые пока сохранили свой суверенитет. Таким образом, США хотят свергнуть правительства, используя для этого терроризм и войны четвертого поколения. Сегодня России угрожают исламисты из Чечни и исламских стран, выходцы из которых воюют в составе террористов в Сирии. Американцы также угрожают Китаю. Об этом говорил Эрдоган, когда сказал что есть много уйгуров, которые готовы воевать ради исламской идеи».

И поэтому, заметил генерал, когда САА при поддержке ВКС РФ воевали в восточной части Алеппо, то она это делала, чтобы освободить его от присутствия Турции, Израиля и США, потому что если бы они захватили город и территории к северу от него, то создали бы буферную зону между Турцией и Сирией:

«Они хотели в этой зоне создать исламский имарат и потом передать его под контроль Турции. И поэтому освобождение Алеппо от боевиков окончательно сорвало планы Турции в Сирии. И также это был удар по планам Бернарда Луиса (британский и американский историк, востоковед — прим. ФАН) по разделу страны на маленькие исламские имараты, конфликтующие между собой. После их провала в Алеппо они перенесли свой проект в Дейр-эз-Зор. Сирия и Россия сорвали их планы на севере Сирии и поэтому они пытались создать буферную зону на юге между провинциями Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. А первый проект буферной зоны был на западе в Хомсе и проходил через город Кусейр, чтобы отделить Сирию от Ливана».

Все эти зоны, как объяснил эксперт, должны были стать предпосылкой для раздела Сирии:

«Но это все у них провалилось благодаря сотрудничеству между РФ и Сирией, действиям ВКС РФ и ВВС Сирии, а также действиям всех наземных войск, в том числе российских военнослужащих Сил специальных операций, которые, воюя в Сирии, защищали не только Сирию, а также Россию и весь мир. После победы в Алеппо, войска пошли на Ракку, а потом в Дейр-эз-Зор. Победа в Алеппо создала хорошие условия для перемирия. Мы помним, какую решающую роль играла России в урегулировании конфликтов, которые создавали США в различных странах, и как Путин сказал, «что американцы хотят варить яйца на огне горящего дома». И поэтому американцы сожгли сирийский дом, чтобы сделать яичницу, но Россия потушила этот огонь путем перемирия и переговоров».

Сегодня мы видим реальные результаты действий России: