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Анкара объяснила слова Эрдогана о выводе российских военных из Сирии
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    Анкара объяснила слова Эрдогана о выводе российских военных из Сирии

    18:36  13 Ноября 2017  /обновлено: 19:38  13 Ноября 2017
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    Анкара объяснила слова Эрдогана о выводе российских военных из Сирии

    Анкара, 13 ноября. Призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вывести российских военных из Сирии связан с желанием развивать политическое урегулирование ситуации в стране. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    «Политическое решение важно, в то же время, победа над терроризмом также важна, но мы должны уделять одинаковое внимание двум этим проблемам», — сказал Чавушоглу.

    Он считает, что победы над террористом недостаточно для стабильности в стране, а лучшим решением является политическое.

    Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция предложила России план совместных действий по сирийскому Африну. Турецкая сторона взяла под охрану свою границу в Идлибе. «Африн — тоже приграничный с нами район», — сообщил Эрдоган.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #турция #эрдоган
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