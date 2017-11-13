Анкара объяснила слова Эрдогана о выводе российских военных из Сирии

Анкара, 13 ноября. Призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вывести российских военных из Сирии связан с желанием развивать политическое урегулирование ситуации в стране. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Политическое решение важно, в то же время, победа над терроризмом также важна, но мы должны уделять одинаковое внимание двум этим проблемам», — сказал Чавушоглу.

Он считает, что победы над террористом недостаточно для стабильности в стране, а лучшим решением является политическое.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция предложила России план совместных действий по сирийскому Африну. Турецкая сторона взяла под охрану свою границу в Идлибе. «Африн — тоже приграничный с нами район», — сообщил Эрдоган.