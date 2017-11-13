Прошлый век: Савченко раскритиковала идею визового режима с Россией

Киев, 13 ноября. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко раскритиковала предложение своих коллег ввести визовый режим с Россией.

По словам парламентария, сама система виз является пережитком прошлого. Она не обеспечивает безопасность границ, но множит бюрократию.

«Визовый режим — это в принципе прошлый век, нужно переходить к новым форматам безопасности. Само понятие визы в классическом режиме — это куча бюрократии. Это не обеспечивает безопасность», — приводят слова Савченко украинские СМИ.

Одним из сторонников визового режима является спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. О возможности введения виз для российских граждан также ранее заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Отметим, что по мере продолжающихся антироссийских выступлений среди украинского истеблишмента продолжают нарастать внутренние противоречия. Так, например, сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили потребовали импичмента президента Украины Петра Порошенко, пишет Ura.ru.