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«Новый Иерусалим»: на Украине сообщили о создании еврейской республики
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    «Новый Иерусалим»: на Украине сообщили о создании еврейской республики

    19:01  13 Ноября 2017
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    «Новый Иерусалим»: на Украине сообщили о создании еврейской республики

    Киев, 13 ноября. Из-за заговора властей Украина станет «новым Иерусалимом» и примет более пяти миллионов евреев со всего мира. Разоблачил «еврейский заговор» генерал-лейтенант Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко.

    Омельченко дал интервью «Кременчугской газете». Он утверждает, что к 2020 году в пяти областях страны будет проведен референдум о том, поддерживают ли местные жители так называемый «украинский Иерусалим». По его словам, в высших кругах украинской власти якобы уже разработан соответствующий план «нового Иерусалима».

    Омельченко отметил, на данный момент выбраны 12 руководителей новой республики. В 2019 году на Украине ожидается поступление 100 тысяч экземпляров Торы — еврейской Библии, которая будет переведена на украинский язык. «Новый Иерусалим» охватит пять областей Украины: Одесскую, Херсонскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Запорожскую. 

    По словам Омельченко, каждый житель «еврейской республики» будет получать пенсию в 500 евро ежемесячно, вне зависимости от стажа работы. Ожидается, что до 2025 года запланировано переселение около 5 млн евреев из Иерусалима или других стран. 

    Напомним, ранее экс-заместитель секретаря Совбеза Украины Степан Гавриш заявил, что Румыния, Венгрия и Польша готовятся к грядущему распаду Украины и дрейфу ее бывших земель в состав этих стран.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #евреи
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