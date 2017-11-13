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Сегодня в Сети: Трамп испугался Путина, Сечин не явился в суд, украинский дрон пересек границу с РФ
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    Сегодня в Сети: Трамп испугался Путина, Сечин не явился в суд, украинский дрон пересек границу с РФ

    18:42  13 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: Трамп испугался Путина, Сечин не явился в суд, украинский дрон пересек границу с РФ

    Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

    Глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин не явился в суд на процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. По версии обвинения, бывший чиновник получил от Сечина взятку в размере двух миллионов долларов, после чего был задержан силовиками. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящий момент Сечин находится в Сочи, где принимает участие в российско-турецких переговорах. Главе госкорпорации направили новую повестку на заседание, которое состоится 15 ноября.

    Пользователи с юмором отреагировали на эту ситуацию.

    «Вместо Сечина на судебном заседании по делу Улюкаева показания будет давать корзинка с колбасами» - источник в Роснефти», — пишет пользователь с никнеймом Пятая колонка.

    «Говорят, что судье по делу Улюкаева, безуспешно пытающейся вызвать в суд Сечина, прислали по почте черную корзинку с колбасой», — высказался Дядюшка Шу.

    «Что касается И. Сечина, здесь нет никаких сомнений - И. Сечин пресек дачу взятки», — поделился с читателями своими соображениями Рич Ричмонд.

    «Сечин дождется что им займусь я лично», — пригрозил Сечину известный украинский политолог Вячеслав Ковтун.

    Экс-шеф ЦРУ Джон Бреннан заявил о том, что действующий американский лидер Дональд Трамп испугался встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. А экс-директор Национальной разведки Джеймс Клэппер высказал мнение, что Трамп позволяет России «вертеть собой, как игрушкой».

    «Трамп испугался Путина, министр обороны испугался Шойгу. Слабаки», — написал Сергей Семенов.

    «Нашего не проведешь улыбками. Он был в бронежилете. Пощупав его, Трамп испугался и незамедлительно улетел», — высказался Даниэль Крылов.

    «Слабак этот Трамп, повелся на своих конгрессменов, испугался, осудят его, да разве таким должен быть самостоятельный и уверенный в себе президент, миру грозит, а по настоящему сделать самостоятельно ничего не может, увы!» — написал пользователь с ником Елочка.

    «Трамп испугался. Конгрес и сенат не разрешили», — констатировал Анатолий Сибиряков.

    Украинский дрон пересек границу с Россией. В Совфеде назвали этот инцидент попыткой Украины втянуть РФ в войну и сделать Россию одной из сторон конфликта в Донбассе. Пользователи Рунета обсуждают данный инцидент.

    «Едва вылетев из рук свидомых нацистов украинский дрон, случайно оснащенный зачатками искусственного интеллекта, решил побыстрее свалить в Россию», — иронично высказался Филипп Масловский.

    «Какие скучные СМИ. Вероятной целью проникновения в РФ украинского дрона назвали шпионаж. Биоматериал он собирал!» — прокомментировал новость fog812.

    «дрон находился в отпуске и по частным делам чего то там пересек», — написал Олександр Яременко.

    «В Россию проник украинский дрон... или дорн», — пошутил Alexey Konigsberg.

    Автор: Михаил Блинов
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    #путин #россия #сша #украина #трамп
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