Сегодня в Сети: Трамп испугался Путина, Сечин не явился в суд, украинский дрон пересек границу с РФ

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Глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин не явился в суд на процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. По версии обвинения, бывший чиновник получил от Сечина взятку в размере двух миллионов долларов, после чего был задержан силовиками. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящий момент Сечин находится в Сочи, где принимает участие в российско-турецких переговорах. Главе госкорпорации направили новую повестку на заседание, которое состоится 15 ноября.

Пользователи с юмором отреагировали на эту ситуацию.

«Вместо Сечина на судебном заседании по делу Улюкаева показания будет давать корзинка с колбасами» - источник в Роснефти», — пишет пользователь с никнеймом Пятая колонка.

"Вместо Сечина на судебном заседании по делу Улюкаева показания будет давать корзинка с колбасами" - источник в Роснефти. — Пятая Колонка (@5th_kolonna) 13 ноября 2017 г.

«Говорят, что судье по делу Улюкаева, безуспешно пытающейся вызвать в суд Сечина, прислали по почте черную корзинку с колбасой», — высказался Дядюшка Шу.

Говорят, что судье по делу Улюкаева, безуспешно пытающейся вызвать в суд Сечина, прислали по почте чёрную корзинку с колбасой. — Дядюшка Шу (@Shulz) 13 ноября 2017 г.

«Что касается И. Сечина, здесь нет никаких сомнений - И. Сечин пресек дачу взятки», — поделился с читателями своими соображениями Рич Ричмонд.

Улюкаев $2 млн готовил не один.



Что касается И. Сечина, здесь нет никаких сомнений - И. Сечин пресек дачу взятки. — Рич Ричмонд. (@RichmondRussia) 13 ноября 2017 г.

«Сечин дождется что им займусь я лично», — пригрозил Сечину известный украинский политолог Вячеслав Ковтун.

Сечин дождётся что им займусь я лично https://t.co/6AxcIC62pY — В'ячеслав Ковтун (@slava_kovtun33) 13 ноября 2017 г.

Экс-шеф ЦРУ Джон Бреннан заявил о том, что действующий американский лидер Дональд Трамп испугался встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. А экс-директор Национальной разведки Джеймс Клэппер высказал мнение, что Трамп позволяет России «вертеть собой, как игрушкой».

«Трамп испугался Путина, министр обороны испугался Шойгу. Слабаки», — написал Сергей Семенов.

Трамп испугался беседы с Путиным https://t.co/7CXAgSAytc @PKKANEWS Трамп испугался Путина, министр обороны испугался Шойгу. Слабаки. — Сергей Семенов (@sns521) 11 ноября 2017 г.

«Нашего не проведешь улыбками. Он был в бронежилете. Пощупав его, Трамп испугался и незамедлительно улетел», — высказался Даниэль Крылов.

Но нашего не проведешь улыбками. Он был в бронежилете. Пощупав его, Трамп испугался и незамедлительно улетел. https://t.co/7Bjof0dHyg — Даниэль Крылов (@dtcjdobr) 11 ноября 2017 г.

«Слабак этот Трамп, повелся на своих конгрессменов, испугался, осудят его, да разве таким должен быть самостоятельный и уверенный в себе президент, миру грозит, а по настоящему сделать самостоятельно ничего не может, увы!» — написал пользователь с ником Елочка.

Слабак этот Трамп, повелся на своих конгрессменов, испугался, осудят его, да разве таким должен быть самостоятельный и уверенный в себе президент, миру грозит, а по настоящему сделать самостоятельно ничего не может, увы!???? — ЕЛОЧКА (@zinaida_elkova) 10 ноября 2017 г.

«Трамп испугался. Конгрес и сенат не разрешили», — констатировал Анатолий Сибиряков.

Трамп испугался. Конгрес и сенат не разрешили — Анатолий Сибиряков (@Anat1962) 10 ноября 2017 г.

Украинский дрон пересек границу с Россией. В Совфеде назвали этот инцидент попыткой Украины втянуть РФ в войну и сделать Россию одной из сторон конфликта в Донбассе. Пользователи Рунета обсуждают данный инцидент.

«Едва вылетев из рук свидомых нацистов украинский дрон, случайно оснащенный зачатками искусственного интеллекта, решил побыстрее свалить в Россию», — иронично высказался Филипп Масловский.

Едва вылетев из рук свидомых нацистов украинский дрон, случайно оснащённый зачатками искусственного интеллекта, решил побыстрее свалить в Россию. — Филипп Масловский (@soulstray) 13 ноября 2017 г.

«Какие скучные СМИ. Вероятной целью проникновения в РФ украинского дрона назвали шпионаж. Биоматериал он собирал!» — прокомментировал новость fog812.

«дрон находился в отпуске и по частным делам чего то там пересек», — написал Олександр Яременко.

дрон находился в отпуске и по частным делам чего то там пересек. — Олександр Яременко (@KOLDUNBCEM) 13 ноября 2017 г.

«В Россию проник украинский дрон... или дорн», — пошутил Alexey Konigsberg.