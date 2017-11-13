Сегодня в Сети: Трамп испугался Путина, Сечин не явился в суд, украинский дрон пересек границу с РФ
Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.
Глава госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин не явился в суд на процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. По версии обвинения, бывший чиновник получил от Сечина взятку в размере двух миллионов долларов, после чего был задержан силовиками. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящий момент Сечин находится в Сочи, где принимает участие в российско-турецких переговорах. Главе госкорпорации направили новую повестку на заседание, которое состоится 15 ноября.
Пользователи с юмором отреагировали на эту ситуацию.
«Вместо Сечина на судебном заседании по делу Улюкаева показания будет давать корзинка с колбасами» - источник в Роснефти», — пишет пользователь с никнеймом Пятая колонка.
"Вместо Сечина на судебном заседании по делу Улюкаева показания будет давать корзинка с колбасами" - источник в Роснефти.— Пятая Колонка (@5th_kolonna) 13 ноября 2017 г.
«Говорят, что судье по делу Улюкаева, безуспешно пытающейся вызвать в суд Сечина, прислали по почте черную корзинку с колбасой», — высказался Дядюшка Шу.
Говорят, что судье по делу Улюкаева, безуспешно пытающейся вызвать в суд Сечина, прислали по почте чёрную корзинку с колбасой.— Дядюшка Шу (@Shulz) 13 ноября 2017 г.
«Что касается И. Сечина, здесь нет никаких сомнений - И. Сечин пресек дачу взятки», — поделился с читателями своими соображениями Рич Ричмонд.
Улюкаев $2 млн готовил не один.— Рич Ричмонд. (@RichmondRussia) 13 ноября 2017 г.
Что касается И. Сечина, здесь нет никаких сомнений - И. Сечин пресек дачу взятки.
«Сечин дождется что им займусь я лично», — пригрозил Сечину известный украинский политолог Вячеслав Ковтун.
Сечин дождётся что им займусь я лично https://t.co/6AxcIC62pY— В'ячеслав Ковтун (@slava_kovtun33) 13 ноября 2017 г.
Экс-шеф ЦРУ Джон Бреннан заявил о том, что действующий американский лидер Дональд Трамп испугался встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. А экс-директор Национальной разведки Джеймс Клэппер высказал мнение, что Трамп позволяет России «вертеть собой, как игрушкой».
«Трамп испугался Путина, министр обороны испугался Шойгу. Слабаки», — написал Сергей Семенов.
Трамп испугался беседы с Путиным https://t.co/7CXAgSAytc @PKKANEWS Трамп испугался Путина, министр обороны испугался Шойгу. Слабаки.— Сергей Семенов (@sns521) 11 ноября 2017 г.
«Нашего не проведешь улыбками. Он был в бронежилете. Пощупав его, Трамп испугался и незамедлительно улетел», — высказался Даниэль Крылов.
Но нашего не проведешь улыбками. Он был в бронежилете. Пощупав его, Трамп испугался и незамедлительно улетел. https://t.co/7Bjof0dHyg— Даниэль Крылов (@dtcjdobr) 11 ноября 2017 г.
«Слабак этот Трамп, повелся на своих конгрессменов, испугался, осудят его, да разве таким должен быть самостоятельный и уверенный в себе президент, миру грозит, а по настоящему сделать самостоятельно ничего не может, увы!» — написал пользователь с ником Елочка.
Слабак этот Трамп, повелся на своих конгрессменов, испугался, осудят его, да разве таким должен быть самостоятельный и уверенный в себе президент, миру грозит, а по настоящему сделать самостоятельно ничего не может, увы!????— ЕЛОЧКА (@zinaida_elkova) 10 ноября 2017 г.
«Трамп испугался. Конгрес и сенат не разрешили», — констатировал Анатолий Сибиряков.
Трамп испугался. Конгрес и сенат не разрешили— Анатолий Сибиряков (@Anat1962) 10 ноября 2017 г.
Украинский дрон пересек границу с Россией. В Совфеде назвали этот инцидент попыткой Украины втянуть РФ в войну и сделать Россию одной из сторон конфликта в Донбассе. Пользователи Рунета обсуждают данный инцидент.
«Едва вылетев из рук свидомых нацистов украинский дрон, случайно оснащенный зачатками искусственного интеллекта, решил побыстрее свалить в Россию», — иронично высказался Филипп Масловский.
Едва вылетев из рук свидомых нацистов украинский дрон, случайно оснащённый зачатками искусственного интеллекта, решил побыстрее свалить в Россию.— Филипп Масловский (@soulstray) 13 ноября 2017 г.
«Какие скучные СМИ. Вероятной целью проникновения в РФ украинского дрона назвали шпионаж. Биоматериал он собирал!» — прокомментировал новость fog812.
какие скучные сми )))— fog812 (@fog812) 13 ноября 2017 г.
Вероятной целью проникновения в РФ #украинского #дрон`а назвали #шпионаж
биоматериал он собирал!!! =D
«дрон находился в отпуске и по частным делам чего то там пересек», — написал Олександр Яременко.
дрон находился в отпуске и по частным делам чего то там пересек.— Олександр Яременко (@KOLDUNBCEM) 13 ноября 2017 г.
«В Россию проник украинский дрон... или дорн», — пошутил Alexey Konigsberg.
В Россию проник украинский дрон...или дорн— Alexey Konigsberg (@alexkonigsberg) 13 ноября 2017 г.