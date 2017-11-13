В Госдуме рассказали, какие СМИ могут подпасть под действие закона об иноагентах

Москва, 13 ноября. «Радио Свобода», Deutsche Welle, «Голос Америки» и CNN могут подпасть под действие закона о СМИ — иностранных агентах, который разрабатывают депутаты Государственной думы Российской Федерации. Об этом журналистам в понедельник рассказал заместитель спикера Госдумы РФ Андрей Исаев.

«Например, есть такое замечательное «Радио Свобода», которое раньше себя называло независимой радиостанцией, финансируемое конгрессом США… Есть ряд других структур, которые активно работают на территории РФ и которые могут быть иностранными агентами», — подчеркнул парламентарий

По словам Исаева, депутаты надеются разработать «добротный» законопроект.

Напомним, ранее член Совета Федерации России Андрей Климов рассказал о том, что принятие мер в отношении СМИ, работающих на территории страны в качестве иноагентов, является необходимым шагом. Документ должен затронуть деятельность организаций, которые занимаются государственной антироссийской пропагандой (но называют себя средствами массовой информации).