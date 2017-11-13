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Сирия новости 13 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, 13 мирных жителей Ракки погибло при взрыве мины ИГ
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    Сирия новости 13 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, 13 мирных жителей Ракки погибло при взрыве мины ИГ

    19:30  13 Ноября 2017
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    Сирия новости 13 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, 13 мирных жителей Ракки погибло при взрыве мины ИГ

    Сирия, 13 ноября. САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из поселения в Хаме, при взрыве мины ИГ1 в Ракке погибло 13 мирных жителей, «Нур ад-Дин аз-Зенки» арестовывает боевиков не согласных воевать с «Тахрир аш-Шам» в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, при поддержке ВКС РФ отбили у «Ан-Нусры» поселение в Хаме.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре.

    «Файлак ар-Рахман»: обстреливает позиции САА в Дамаске.  

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА на северо-востоке Хамы.

    Курды: захватили два поселения Дейр-эз-Зора, потеряли пятерых бойцов в Хасаке.

    Сирия новости 13 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, 13 мирных жителей Ракки погибло при взрыве мины ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 13 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, 13 мирных жителей Ракки погибло при взрыве мины ИГ

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации группировок радикальной оппозиции в районе населенного пункта Дума. Об этом сообщает Ghouta Media Center в своем Twitter-аккаунте (@Ghouta_GMC).

    Местный источник в Twitter (@amjadalagha2) пишет, что в результате перестрелки между правительственными силами и группировкой «Файлак ар-Рахман» в Джобаре был уничтожен радикальный исламист Бассам Имад Искандар.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 13 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, 13 мирных жителей Ракки погибло при взрыве мины ИГ

    Информационное агентство HAQ News Agency передает на своей странице в Facebook (@Agency.news.Haq), что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел позиций боевиков недалеко от деревни Аль-Мансур на западе провинции Алеппо.

    Радикалы «Нур ад-Дин аз-Зенки» проводят массовые аресты боевиков вооруженной оппозиции, не согласных сражаться на стороне группировки против «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет военный Telegram-канал (@SRNN2011).

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 13 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, 13 мирных жителей Ракки погибло при взрыве мины ИГ

    Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжают захватывать территории провинции Дейр-эз-Зор. Военный источник в социальной сети Twitter (@markito0171) передает, что бойцы курдского ополчения установили контроль над поселением Зир. По данным другого Twitter-канала (@Deirfree), «демократическая армия» захватила населенный пункт Аш Шахиль.

    Аэропорт Дейр-эз-Зора был атакован террористом-смертником ИГИЛ1, передает военный источник в своем Twitter-аккаунте (@MIG29_). Подконтрольные исламистам СМИ пишут, что в результате нападения пострадало несколько солдат сирийской армии. Официально данная информация не подтверждена.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 13 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, 13 мирных жителей Ракки погибло при взрыве мины ИГ

    13 мирных жителей административного центра провинции Ракка погибли при взрыве мины, заложенной в одном из кварталов города террористами «Исламского государства». Об инциденте сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@markito0171).

    Напомним, разминированием города занимаются бойцы Демократических сил Сирии (SDF). Когда работы по зачистке населенного пункта только начинались, бойцы курдского ополчения оградили город десятком блокпостов, чтобы не допустить стихийного возвращения мирных жителей. Стоит отметить, что сегодня взрыв произошел в объявленном безопасным районе Ракки.

    Провинция Хама

    Сирия новости 13 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, 13 мирных жителей Ракки погибло при взрыве мины ИГ

    Солдаты сирийской армии обнаружили склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства» во время рейда в окрестностях Акербата. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@Newsmonitor7).

    На северо-востоке провинции Хама продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и «Тахрир аш-Шам». Telegram-канал (@SRNN2011) передает, что ожесточенные бои зафиксированы недалеко от поселения Рабия. Также армия САР при поддержке ВКС РФ отбила у радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 населенный пункт Дума. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@watanisy).

    Провинция Хасака

    Сирия новости 13 ноября 19.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, 13 мирных жителей Ракки погибло при взрыве мины ИГ

    В провинции Хасака продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1 за контроль над поселением Маркада. Подконтрольное террористам информагентство «Аль-Амак» передает, что в результате атаки ИГИЛ на позиции курдских отрядов ополчения к северу от населенного пункта убито пять бойцов SDF.

    Ранее сообщалось, что члены командования «демократической армии» пытались договориться с террористами ИГИЛ об их мирном выходе из города. После того, как курдам не удалось убедить ИГИЛовцев добровольно сдать свои позиции в Маркаде, ВВС международной коалиции во главе с США начали наносить удары по населенному пункту, в том числе по мирным кварталам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #саа #дейр-эз-зор #ракка #хасака
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