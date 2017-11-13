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Астрономы зафиксировали полное исчезновение пятен на Солнце
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    Астрономы зафиксировали полное исчезновение пятен на Солнце

    18:47  13 Ноября 2017
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    Астрономы зафиксировали полное исчезновение пятен на Солнце

    Москва, 13 ноября. Число пятен на Солнце в настоящее время стремится к нулю. Как говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, сейчас на обращенной к Земле стороне не наблюдается ни одного пятна.

    Ученые отмечают, что «наша звезда сейчас очень близка по внешнему виду к идеальному объекту, без каких-либо «недостатков», каким его и представляли люди до начала XVII века». Исходя из фотографий Солнца две недели назад, пятна отсутствуют и на обратной стороне Солнца, подчеркивают специалисты.

    Отметим, что число пятен на Солнце — главный параметр, по которому измеряется 11-летний солнечный цикл. Каждые 11 лет магнитное поле Солнца изменяется. Один раз за эти годы число пятен достигает максимума, а вот посередине между этими пиками наступает минимум солнечной активности.

    Напомним, 10 ноября сообщалось, что научные сотрудники обсерватории NASA зафиксировали редкую плазменную бурю на Солнце.

     
     


     

    Автор: Тимур Румянцев
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