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Украина
Украинский законопроект по Донбассу дополнили поправкой о разрыве отношений с РФ
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    Украинский законопроект по Донбассу дополнили поправкой о разрыве отношений с РФ

    18:16  13 Ноября 2017  /обновлено: 18:20  13 Ноября 2017
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    Украинский законопроект по Донбассу дополнили поправкой о разрыве отношений с РФ

    Киев, 13 ноября. Украинские депутаты внесли в законопроект о реинтеграции Донбасса поправку, которая предполагает разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом в понедельник заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

    «Правка, которая касается дипломатических отношений, она есть среди правок, которые внесены на комитет Верховной рады», — отметил он, выступая перед журналистами.

    Украинский законопроект по Донбассу дополнили поправкой о разрыве отношений с РФ

    Ожидается, что в среду данный вопрос будет поднят на заседании профильного комитета Рады. Если комитет одобрит поправку, ее вынесут на голосование в четверг. Парубий также заявил, что он выступает за введение визового режима с Россией.

    Ранее сообщалось, что в законопроект о реинтеграции Донбасса может быть внесена поправка о разрыве дипломатических отношений с Россией. В этом случае представлять интересы украинцев в России, по мнению депутатов Рады, будет посольство США и или одной из стран-участниц Евросоюза.

    Как сообщает Ura.ru, Украина также заявила о намерении России «перекрасить» свои войска в миротворцев ООН. Об этом сказал глава СНБО Александр Турчинов.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #донбасс #украина #рада #закон #разрыв #дипотношения
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