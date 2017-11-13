Украинский законопроект по Донбассу дополнили поправкой о разрыве отношений с РФ

Киев, 13 ноября. Украинские депутаты внесли в законопроект о реинтеграции Донбасса поправку, которая предполагает разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом в понедельник заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

«Правка, которая касается дипломатических отношений, она есть среди правок, которые внесены на комитет Верховной рады», — отметил он, выступая перед журналистами.

Ожидается, что в среду данный вопрос будет поднят на заседании профильного комитета Рады. Если комитет одобрит поправку, ее вынесут на голосование в четверг. Парубий также заявил, что он выступает за введение визового режима с Россией.

Ранее сообщалось, что в законопроект о реинтеграции Донбасса может быть внесена поправка о разрыве дипломатических отношений с Россией. В этом случае представлять интересы украинцев в России, по мнению депутатов Рады, будет посольство США и или одной из стран-участниц Евросоюза.

Как сообщает Ura.ru, Украина также заявила о намерении России «перекрасить» свои войска в миротворцев ООН. Об этом сказал глава СНБО Александр Турчинов.