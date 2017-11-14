Латакия стала убежищем для тысяч сирийцев из Алеппо

Латакия, 14 ноября. Город Латакия принял тысячи граждан Сирии, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

Множество сирийцев с началом боевых действий в Сирии покинули свои родные города и переехали в административный центр провинции Латакия. Есть даже целый квартал, в котором обитают только бывшие жители Алеппо. Многодетные семьи, у которых раньше были собственные дома, сейчас живут в маленьких съемных квартирах. Но даже в этом случае они не жалуются на условия обитания — Латакия считается относительно спокойной провинцией.

Беженцы объясняют, что выбрали Латакию после того, как узнали о строительстве авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» в непосредственной близости от города. Это стало гарантом безопасности для сирийцев. Беженцы рассказывают, что уже около двух лет в городе не было обстрелов и их дети могут спокойно спать. Дело в том, что рядом с базой обеспечивается режим повышенной безопасности, а фронт пролегает за десятки километров оттуда.