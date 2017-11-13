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Уроженец Чечни отметил стрельбой свою свадьбу в Австрии
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    Уроженец Чечни отметил стрельбой свою свадьбу в Австрии

    18:23  13 Ноября 2017
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    Уроженец Чечни отметил стрельбой свою свадьбу в Австрии

    Вена, 13 ноября. Жених — уроженец Чечни открыл стрельбу во время собственной свадьбы в Австрии. Об этом сообщает местное издание Heute. 

    Инцидент произошел, когда свадебный кортеж двигался из Вены в сторону Корнойбурга. Прямо на ходу 22-летний жених открыл окно автомобиля и несколько раз выстрелил в воздух из газового пистолета. 

    Очевидцы сразу же сообщили об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов остановили кортеж, изъяли у жениха пистолет и выдали временный запрет на ношение оружия. 

    Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу из травматики на детской площадке в Екатеринбурге. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших — хулиганы подстрелили только нескольких ворон. 

    Автор: Владимир Багров
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    #австрия #стрельба #чечня #свадьба #вена
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