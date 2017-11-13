Уроженец Чечни отметил стрельбой свою свадьбу в Австрии

Вена, 13 ноября. Жених — уроженец Чечни открыл стрельбу во время собственной свадьбы в Австрии. Об этом сообщает местное издание Heute.

Инцидент произошел, когда свадебный кортеж двигался из Вены в сторону Корнойбурга. Прямо на ходу 22-летний жених открыл окно автомобиля и несколько раз выстрелил в воздух из газового пистолета.

Очевидцы сразу же сообщили об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов остановили кортеж, изъяли у жениха пистолет и выдали временный запрет на ношение оружия.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу из травматики на детской площадке в Екатеринбурге. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших — хулиганы подстрелили только нескольких ворон.