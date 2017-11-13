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Дейр-эз-Зор: ВКС РФ уничтожили одного из эмиров ИГИЛ в районе Абу-Кемаля
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    Дейр-эз-Зор: ВКС РФ уничтожили одного из эмиров ИГИЛ в районе Абу-Кемаля

    18:12  13 Ноября 2017
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    Дейр-эз-Зор: ВКС РФ уничтожили одного из эмиров ИГИЛ в районе Абу-Кемаля

    Абу-Кемаль, 13 ноября. ВКС РФ точечным ударом уничтожили одного из лидеров «Исламского государства»1 в провинции Дейр-эз-Зор.

    По данным военных источников в провинции Дейр-эз-Зор российская военная авиация продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплениям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе населенного пункта Абу-Кемаль на юго-западе провинции.

    В результате одного из авиаударов около города Аббас была уничтожена крупная группа боевиков. Среди ликвидированных игиловцев оказался эмир «Халифата», известный под именем Хазем аль-Баргаш. Отмечается, что террорист входил в шуру (совет) «Исламского государства».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #вкс рф #игил #дейр-эз-зор #абу-кемаль
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