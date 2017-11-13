Дейр-эз-Зор: ВКС РФ уничтожили одного из эмиров ИГИЛ в районе Абу-Кемаля

Абу-Кемаль, 13 ноября. ВКС РФ точечным ударом уничтожили одного из лидеров «Исламского государства»1 в провинции Дейр-эз-Зор.

По данным военных источников в провинции Дейр-эз-Зор российская военная авиация продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по скоплениям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе населенного пункта Абу-Кемаль на юго-западе провинции.

В результате одного из авиаударов около города Аббас была уничтожена крупная группа боевиков. Среди ликвидированных игиловцев оказался эмир «Халифата», известный под именем Хазем аль-Баргаш. Отмечается, что террорист входил в шуру (совет) «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.