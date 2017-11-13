МИД Польши оценил перспективы визита Дуды в Харьков

Варшава, 13 ноября. Результативность визита президента Польши Анджея Дуды в Харьков будет всецело зависеть от желания украинской стороны учитывать предложения Варшавы. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

«Мы не уверены, остается ли стратегическое партнерство с Польшей целью для Киева», — подчеркнул он в интервью Dziennik Gazetа.

Дипломат добавил, что на данный момент страны не могут достичь компромисса даже по самым легким вопросам. В частности, Ващиковский упомянул львовский музей «Тюрьма на Лонцкого», в котором рассказывается о «нацистской, советской и польской оккупации» Украины.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда в декабре посетит Харьков с рабочим визитом. Кроме того, запланировано проведение консультационного комитета президентов Украины и Польши в Кракове.