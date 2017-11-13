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МИД Польши оценил перспективы визита Дуды в Харьков
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    МИД Польши оценил перспективы визита Дуды в Харьков

    18:00  13 Ноября 2017
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    МИД Польши оценил перспективы визита Дуды в Харьков

    Варшава, 13 ноября. Результативность визита президента Польши Анджея Дуды в Харьков будет всецело зависеть от желания украинской стороны учитывать предложения Варшавы. Об этом  в понедельник заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

    «Мы не уверены, остается ли стратегическое партнерство с Польшей целью для Киева», — подчеркнул он в интервью Dziennik Gazetа.

    МИД Польши оценил перспективы визита Дуды в Харьков

    Дипломат добавил, что на данный момент страны не могут достичь компромисса даже по самым легким вопросам. В частности, Ващиковский упомянул львовский музей «Тюрьма на Лонцкого», в котором рассказывается о «нацистской, советской и польской оккупации» Украины.

    Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда в декабре посетит Харьков с рабочим визитом. Кроме того, запланировано проведение консультационного комитета президентов Украины и Польши в Кракове.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #польша #украина #харьков #ващиковский #дуда
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