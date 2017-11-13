Главные новости 13 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 13 ноября.

Украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, прокомментировал планируемое Киевом введение запрета на гастроли в России. Данилко прокомментировал запрет на гастроли в России.

«Кулибин» из Барнаула из старенькой «Нивы» сконструировал бездорожный монстр под названием Red Stone. Житель Барнаула сделал из старенькой «Нивы» бездорожного монстра.

Житель Украины озадачил известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера сложным вопросом о войне в своем государстве. Украинец задал Познеру сложный вопрос о войне.

ВКС РФ сорвали контрнаступление ИГ1 на Абу-Кемаль; курды готовы начать войну с САА; САА продолжает зачистку Абу-Кемаля. Сирия новости 13 ноября 07.00: ВКС РФ сорвали контрнаступление ИГ на Абу-Кемаль; курды готовы начать войну с САА.

Автомобильные эксперты проанализировали рынок и составили топ-10 самых надежных и удобных автомобилей года по вполне приемлемым ценам. Назван топ-10 самых надежных и комфортабельных автомобилей 2017 года.

Сегодня в Сети: Трампа критикуют за хороший отзыв о Путине. Реакция Пушкова. «Информатор» WADA Родченков пытается лишить Россию Олимпиады. В Петербурге активисты выпили «коктейль» из водки и крови с ВИЧ. Сегодня в Сети: Пушков о Трампе, новый донос Родченкова, «кровавая Мэри» с ВИЧ.

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков рассказал, что произошло между Китаем и Соединенными Штатами. Пушков объяснил, что произошло между США и Китаем.

Владельцы нового смартфона iPhone X американской компании Apple оценили гаджет, а также сообщили о его недостатках. Владельцы нового iPhone X назвали главные недостатки смартфона.

Украина приступает к распродаже полуострова. Реальность сопротивляется. Крым выставлен на торги: Дмитрий Лекух о сумасбродном решении Верховной Рады.

В Минобороны РФ опровергли сообщения о захвате боевиками Абу-Кемаля. Видеодайджест новостей, утро 13 ноября 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.