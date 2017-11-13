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Новости Сирии
Анкара объяснила слова Эрдогана о выводе российских военных из Сирии
Весь мир
Видеодайджест новостей, вечер 13 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 13 ноября 2017 года

    Саакашвили обещал «Утопить в болоте украинскую власть». Корреспондент ФАН получил видеоподтверждение сотрудничества курдов и боевиков ИГИЛ. Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на декабрь.
    18:07 13 Ноября 2017
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    Саакашвили пообещал «Утопить в болоте украинскую власть»

    Видеодайджест новостей, вечер 13 ноября 2017 года

    Утопить в болоте украинскую власть — с таким призывом выступил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Грузинско-украинский политик собрал своих сторонников в центре Киева.
    Как передает корреспондент ФАН, активисты потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде. В конце митинга Саакашвили пригрозил Порошенко «народным импичментом», если нужные законы не будут приняты. Правда, что такое «народный импичмент», он не объяснил.
     

    Корреспондент ФАН получил видеоподтверждение сотрудничества курдов и боевиков ИГИЛ1

    Видеодайджест новостей, вечер 13 ноября 2017 года

    Корреспондент ФАН получил видеоподтверждение сотрудничества курдов и боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1. В распоряжении нашего спецкора оказались кадры, на которых курдские отряды «Демократических сил Сирии» помогают террористам.
    Курды вывозили боевиков из сирийского города Ракка в сторону границы с Турцией. Запись была сделана 11 ноября. Днем ранее ливанская газета «Аль Ахбар» сообщила, что боевики «ИГ»1 без боя покинули город Маркада в провинции Хасака, большую часть которой контролируют курдские вооруженные формирования. Как отмечает издание, боевики заключили с курдами соглашение о беспрепятственном выходе с территории города.
     

    Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на декабрь

    Владимир Путин

    Точная дата большой пресс-конференции президента России Владимира Путина пока не назначена, но она запланирована на декабрь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
    Решение о сроках оглашения ежегодного послания принимает сам Путин. «Мы сделаем соответствующее сообщение», — пообещал Песков.
     

    Сенатор заявил, что Россию пытаются втянуть в войну в Донбассе

    Видеодайджест новостей, вечер 13 ноября 2017 года

    Россию, возможно, пытаются втянуть в войну, которая идет в Донбассе. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев. Таким образом Бондарев прокомментировал инцидент с украинским беспилотником, нарушившим границы России.
    Целью летательного аппарата, вероятнее всего, была шпионская деятельность. Напомним, украинский беспилотный летательный аппарат в минувшее воскресенье оказался в воздушном пространстве России в Брянской области.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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