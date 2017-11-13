Видеодайджест новостей, вечер 13 ноября 2017 года

Саакашвили пообещал «Утопить в болоте украинскую власть» Михаил Саакашвили. Грузинско-украинский политик собрал своих сторонников в центре Киева. Утопить в болоте украинскую власть — с таким призывом выступил бывший президент Грузии. Грузинско-украинский политик собрал своих сторонников в центре Киева. Как передает корреспондент ФАН, активисты потребовали принятия законов об импичменте и антикоррупционном суде. В конце митинга Саакашвили пригрозил Порошенко «народным импичментом», если нужные законы не будут приняты. Правда, что такое «народный импичмент», он не объяснил.

Корреспондент ФАН получил видеоподтверждение сотрудничества курдов и боевиков ИГИЛ1 1. В распоряжении нашего спецкора оказались кадры, на которых курдские отряды «Демократических сил Сирии» помогают террористам. Корреспондент ФАН получил видеоподтверждение сотрудничества курдов и боевиков запрещенного в России «Исламского государства». В распоряжении нашего спецкора оказались кадры, на которых курдские отряды «Демократических сил Сирии» помогают террористам. Курды вывозили боевиков из сирийского города Ракка в сторону границы с Турцией. Запись была сделана 11 ноября. Днем ранее ливанская газета «Аль Ахбар» сообщила, что боевики «ИГ»1 без боя покинули город Маркада в провинции Хасака, большую часть которой контролируют курдские вооруженные формирования. Как отмечает издание, боевики заключили с курдами соглашение о беспрепятственном выходе с территории города.

Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на декабрь Владимира Путина пока не назначена, но она Дмитрий Песков. Точная дата большой пресс-конференции президента Россиипока не назначена, но она запланирована на декабрь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Решение о сроках оглашения ежегодного послания принимает сам Путин. «Мы сделаем соответствующее сообщение», — пообещал Песков.

Сенатор заявил, что Россию пытаются втянуть в войну в Донбассе Виктор Бондарев. Таким образом Бондарев прокомментировал инцидент с украинским беспилотником, нарушившим границы России. Россию, возможно, пытаются втянуть в войну, которая идет в Донбассе. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации. Таким образом Бондарев прокомментировал инцидент с украинским беспилотником, нарушившим границы России. Целью летательного аппарата, вероятнее всего, была шпионская деятельность. Напомним, украинский беспилотный летательный аппарат в минувшее воскресенье оказался в воздушном пространстве России в Брянской области.

1 Организация запрещена на территории РФ.