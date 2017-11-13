Багдад, 13 ноября. Иракские силы безопасности задержали 512 женщин из Азербайджана за связи с «Исламским государством»1.

Иракский депутат Виан Дахиль сообщила, что спецслужбы страны задержали 512 женщин из Азербайджана по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России). В данный момент с ними проводятся оперативные действия.

Также иракский депутат подчеркнула, что после освобождения Мосула и Таль-Афара от игиловцев в начале текущего года были задержаны порядка 1500 иностранок, которые прибыли в Ирак со своими мужьями — боевиками «Исламского государства». В данный момент они содержаться со своими детьми в специальном лагере в районе Мосула.

1 Организация запрещена на территории РФ.