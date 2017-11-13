Макаревич ответил на обвинения в увольнении клавишника из-за Крыма

Москва, 13 ноября. Лидер рок-группы «Машина Времени» Андрей Макаревич отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы уволил из музыкального коллектива клавишника Андрея Державина из-за его позиции по Крыму.

Лидер коллектива написал на своей странице в социальной сети Facebook все, что он думает по этому поводу. Так, все сообщения СМИ насчет «увольнения» Державина он расценил как «вонь». Макаревич указал на то, что его не волнует мнение Державина по поводу Украины, так как тот «взрослый человек».

«Я-то полагаю, что он (Державин) вообще на эту тему не думает, но не собираюсь у него это выяснять», — отметил лидер «Машины времени».

Макаревич напомнил, что только за последние два года его группа с большим успехом давала гастроли в Украине.

«И что, что-то изменилось?», — недоумевает музыкант.

По его словам, отношения в музыкальном коллективе, как и в семье, очень близкие и «почти интимные».

«А тут их вызывают на суд общественности и кричат — признавайтесь, это вы из-за Крыма? Ну правда, смешно», — написал Макаревич.

Ранее украинский журналист Айдер Муждабаев на своей личной странице в Facebook написал, что Макаревич выгнал из группы Державина. Сам же Державин отказался дать комментарий по поводу своего увольнения из коллектива.