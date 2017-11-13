Некомпетентностью считает Геннадий Онищенко недооценку опасности «генного оружия»

Тема биологических материалов россиян, которыми с непонятными целями интересуются зарубежные лаборатории, поднятая президентом России Владимиром Путиным, широко обсуждалась в российских СМИ. Со всей серьезностью призывает отнестись к этой проблеме, в частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.

«Меня волнует несколько отошедшая на второй план тема с биологическими жидкостями и тканями, которые вывозят за границу, да и ввозят в нашу страну, — отметил Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Тема уже начала забываться, и тут появляется интервью некого внештатного специалиста Минздрава, который решил внести свой, как ему кажется, неоценимый вклад в эту дискуссию. Он смело пользуется терминами, которые даже специалисты, занимающиеся этой проблемой с точки зрения выработки профилактических мероприятий, используют с осторожностью и с оговорками. А здесь мы видим, что об этом говорится с беспардонностью и без всякого соблюдения этических норм, и на основании этого делаются определенные умозаключения. Я давно занимаюсь вопросами биотехнологий, генетическими модификациями микроорганизмов, в том числе и для медицинских целей, но я бы поостерегся от такой беспардонности в высказываниях в чей-либо адрес».

По словам Геннадия Онищенко, контроль за вывозом образцов крови и других биологических тканей ведется в нашей стране с начала 1960-х годов, но эта система была практически разрушена в 1990-е годы.

«На сегодняшний день мы возвращаемся к исходным позициям, — отметил Онищенко. — А при этом исследования, которые ведутся на Западе в военных целях и подпадают под конвенцию о биологическом и токсинном оружии, на сегодняшний день приобретают все большую актуальность в связи с возможностями генных модификаций, которые уже стали повседневностью».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке обратил внимание корреспондента ФАН на следующие темы, которые вызывают у него тревогу.

«Мы находим микроорганизмы, у которых смоделирована высокая чувствительность к антибиотикам, что активизирует их повышенную токсичность, вызывающую очень серьезные клинические проявления на здоровом мужском населении. Мы находим в природной среде штаммы, которые, наоборот, имеют высочайшую устойчивость ко всем антиретровирусным препаратам и антибиотикам и тем самым не поддаются лечению по традиционным методикам. Мы можем уже создавать новые микроорганизмы — от компьютерного моделирования — до создания практически полностью искусственных микроорганизмов. Мы видим случаи заноса на определенные территории известных инфекционных заболеваний, которые в данном конкретном регионе в определенной климатической и этнической зоне проявляют себя более агрессивно, вызывая высочайший уровень патогенности», — отметил Геннадий Онищенко.

Кроме того, по словам собеседника ФАН, анализируя геном человека, мы находим влияние на него тех или иных микроорганизмов в отдаленной исторической ретроспективе.

«А анализируя мировые направления в области конвергенции, науки и технологии, которыми, например, занимается управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США, мы видим, что там преобладают исследования генетически модифицированных живых структур, — отметил Онищенко. — Мы наблюдаем новые интерфейсы в области «человек и внешняя среда». Речь идет о комплексной оценке учащающихся появлений необъяснимых ранее и не имеющих эволюционного развития заболеваний, которые сразу появляются в крайне тревожных формах. Также отмечу расширение географии использовании генетически модифицированных насекомых, как передатчиков тех или иных уже описанных природных очаговых заболеваний, которые создаются и выпускаются без ведома национальных систем защиты во внешнюю среду. В результате резко расширяется ареал распространения тех или иных заболеваний. Отмечается, что те или иные заболевания проявляются более избирательно и в более тяжелых формах на группах людей с определенными генетическими особенностями».

При этом, по словам Геннадия Онищенко, принятые 45 лет назад западными странами международные обязательства в этой области не действуют, а механизмы контроля торпедируются.

«Мы с достаточной долей осторожности и без резких движений проводим работу по укреплению и актуализации на основании современных знаний механизмов контроля расшифровки необычных заболеваний. Это важно в том числе для разработки методов диагностики в практическом здравоохранении, что является первым этапом в обеспечении биологической защиты нашего населения. Поэтому специалисты с недоумением читают бравурные залихватские высказывания отдельных представителей медицинского сообщества, которые почему-то считают возможным делать безапелляционные заявления и призывают если не к беспечности, то, во всяком случае, к безответственным решениям со стороны лиц, по нашим российским законам наделенных полномочиями принимать решения. Я надеюсь, что мы избавим себя от ставших практически чуть ли не главной особенностью современного периода развития решений, не базирующихся ни на чем, кроме как на эмоциональных непрофессиональных заблуждениях, а точнее — на отсутствии компетенции», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Отметим, в понедельник в «Интерфаксе» появилось интервью главного внештатного специалиста Минздрава РФ по медицинской генетике, руководителя Медико-генетического научного центра (МГНЦ), члена-корреспондента РАН Сергея Куцева, который в частности заявил, что биоматериалы россиян не могут быть использованы для разработки генетического оружия.