Россия оттесняет американских фермеров на мировых рынках зерна — Ткачев

Кисловодск, 13 ноября. Американских фермеров «лихорадит» из-за того, что российская сторона укрепляет свои позиции на мировых рынках зерна. Об этом заявил в понедельник министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.

По данным политика, в 2017 году урожай зерна на территории РФ составит около 130 миллионов тонн.

«Если американских фермеров лихорадит, то это их проблемы… Конечно, это рекорд, и на каких-то рынках мы оттесняем американцев... Они несут потери, мы этому только рады, потому что на этом фоне богатеют наши сельхозпроизводители», — объяснил Ткачев.

Сейчас перед властями страны стоит задача по сохранению цен на зерно на приемлемом уровне.

«Чтобы везде была рентабельность, прибыльность, доходность», — резюмировал министр.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин назвал 2017 год рекордным по сбору урожая зерновых за всю историю РФ.