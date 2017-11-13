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Россия оттесняет американских фермеров на мировых рынках зерна — Ткачев
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    Россия оттесняет американских фермеров на мировых рынках зерна — Ткачев

    18:13  13 Ноября 2017
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    Россия оттесняет американских фермеров на мировых рынках зерна — Ткачев

    Кисловодск, 13 ноября. Американских фермеров «лихорадит» из-за того, что российская сторона укрепляет свои позиции на мировых рынках зерна. Об этом заявил в понедельник министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.

    По данным политика, в 2017 году урожай зерна на территории РФ составит около 130 миллионов тонн.

    «Если американских фермеров лихорадит, то это их проблемы… Конечно, это рекорд, и на каких-то рынках мы оттесняем американцев... Они несут потери, мы этому только рады, потому что на этом фоне богатеют наши сельхозпроизводители», — объяснил Ткачев.

    Сейчас перед властями страны стоит задача по сохранению цен на зерно на приемлемом уровне.

    «Чтобы везде была рентабельность, прибыльность, доходность», — резюмировал министр.

    Напомним, ранее глава государства Владимир Путин назвал 2017 год рекордным по сбору урожая зерновых за всю историю РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #ткачев #зерно
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