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Защитник «Суонси» интересен «Зениту»
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    Защитник «Суонси» интересен «Зениту»

    18:06  13 Ноября 2017
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    Защитник «Суонси» интересен «Зениту»

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Аргентинский защитник «Суонси Сити» Федерико Фернадес находится в сфере интересов «Зенита». Источник Федерального агентства новостей, знакомый с ситуацией, сообщает, что 28-летний аргентинец находится в шорт-листе главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини, который отмечает необходимость укрепления центра обороны.

    По информации ФАН, за трансфер Фернандеса «Зенит» может заплатить около 10 млн евро. О том, какую сумму хочет получить валлийский клуб, не сообщается.

    После 16 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Локомотива» на 3 очка.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #зенит #суонси #фернадес
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