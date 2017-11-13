Защитник «Суонси» интересен «Зениту»

Санкт-Петербург, 13 ноября. Аргентинский защитник «Суонси Сити» Федерико Фернадес находится в сфере интересов «Зенита». Источник Федерального агентства новостей, знакомый с ситуацией, сообщает, что 28-летний аргентинец находится в шорт-листе главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини, который отмечает необходимость укрепления центра обороны.

По информации ФАН, за трансфер Фернандеса «Зенит» может заплатить около 10 млн евро. О том, какую сумму хочет получить валлийский клуб, не сообщается.

После 16 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Локомотива» на 3 очка.