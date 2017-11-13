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СК РФ предложил ВАДА сотрудничество в расследовании допинг-скандала
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    СК РФ предложил ВАДА сотрудничество в расследовании допинг-скандала

    17:44  13 Ноября 2017
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    СК РФ предложил ВАДА сотрудничество в расследовании допинг-скандала

    Москва, 13 октября. Следственный комитет России заявил о готовности сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в расследовании допингового скандала. Российские следователи уже направили соответствующее предложение в международную организацию.

    «Следствием направлено обращение во Всемирное антидопинговое агентство, в котором Следственный комитет Российской Федерации предложил совместное сотрудничество в исследовании указанной базы», — говорится в сообщении ведомства.

    СК РФ предложил ВАДА сотрудничество в расследовании допинг-скандала

    Речь идет о публикации антидопинговым агентством файла, который якобы является базой данных лабораторной информационной системы московского «Антидопингового центра», в которой содержится информация о допинг-тестировании с января 2012 по август 2015 года.

    В СК РФ также отметили, что специалисты продолжают расследование в отношении бывшего исполняющего обязанности директора «Антидопингового центра»  Григория Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #расследование #сотрудничество #допинг #вада #ск рф
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