СК РФ предложил ВАДА сотрудничество в расследовании допинг-скандала

Москва, 13 октября. Следственный комитет России заявил о готовности сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) в расследовании допингового скандала. Российские следователи уже направили соответствующее предложение в международную организацию.

«Следствием направлено обращение во Всемирное антидопинговое агентство, в котором Следственный комитет Российской Федерации предложил совместное сотрудничество в исследовании указанной базы», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о публикации антидопинговым агентством файла, который якобы является базой данных лабораторной информационной системы московского «Антидопингового центра», в которой содержится информация о допинг-тестировании с января 2012 по август 2015 года.

В СК РФ также отметили, что специалисты продолжают расследование в отношении бывшего исполняющего обязанности директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов.