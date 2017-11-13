Опыт Сирии: армия России получила партию бронированных бульдозеров

Москва, 13 ноября. Инженерные подразделения российской армии получили первую партию бронебульдозеров на базу Б12.

Первая партия бронированных бульдозеров была построена на Челябинском тракторном заводе специально для инженерных подразделений российской армии. Личный состав в ближайшее время приступит к изучению новой техники. При создании бронебульдозеров использовался реальный боевой опыт, полученный в Сирии.

Отмечается, что операция в Сирии показала необходимость наличия на вооружении простых бульдозеров, оснащенных защитой водителя, которые могут использоваться для разбора завалов и быстрого возведения оборонительных укреплений. Б12 получил защиту водительского места, капота и бронированный топливный бак.